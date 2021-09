"Demenzerisch lernen" - Was Demenzerkrankte wirklich wollen

Angehörige und Pflegekräfte geraten häufig an ihre Grenzen im Umgang mit Demenzerkrankten. Oft ist es eine große Herausforderung, die Zusammenhänge zu verstehen, die hinter den Ängsten, Konflikten und Eskalationen stehen. In genau diesen Momenten bietet das Konzept von Theologin und Psychogerontologin Sabine Tschainer-Zangl Hilfe und Orientierung. "Demenzerisch® lernen" nennt sie es.

Demenz ohne Stress?

Demenz ohne Stress, ist das möglich? "Hoffentlich bald sehr viel mehr", sagt die Theologin und Psychogerontologin Sabine Tschainer-Zangl aus München. In ihren Kursen möchte sie Betreuenden und Angehörigen ein besseres Verständnis dafür vermitteln, wie sich eine Demenzerkrankung für die Betroffenen anfühlt, und wie sie trotzdem verstanden werden können.

Individuelle Bedürfnisse erkennen

Jedes Gehirn ist speziell, keine zwei Gehirne sind identisch - weltweit. Der individuelle Krankheitsverlauf ist nicht vorauszusagen. Die innere Welt der Demenzerkrankten verändert sich täglich. Hilfe bedeutet, sie dorthin zu begleiten. Sich fast wie ein Detektiv auf die Suche zu machen, was sie als Persönlichkeiten geprägt hat, welche biografischen Stationen auch Hinweise auf heutiges Verhalten geben könnten. Und ganz besonders, zu verstehen, dass Demenzerkrankte weiter Mensch bleiben, mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Geborgenheit. "Das ist, wie wenn wir ein fremdes Land bereisen", erklärt Sabine Tschainer-Zangl, "da lernen wir eine fremde Sprache, um uns in diesem Land besser auszukennen, verständlich machen zu können und eben auch zu verstehen."

"Demenzerisch lernen"

In ihren Kursen geht es weniger um neue Vokabeln, sondern viel mehr um bestimmte Verhaltensweisen, die eine Kommunikation zwischen Demenzerkrankten und ihrem Umfeld ermöglichen. In ihr Konzept "Demenzerisch lernen" hat Sabine Tschainer-Zangl Praxiserfahrungen aus über 30 Jahren Arbeit mit älter werdenden Menschen eingebracht. Es ist zum Beispiel wichtig, Augenkontakt zu halten und sich selbst auf gleiche Augenhöhe zu begeben. Also Hinsetzen, sollte das Gegenüber sitzen, zum Beispiel. Kurze und einfache Worte verwenden, die das Gehirn leicht verarbeiten kann. Nicht viel erklären oder diskutieren, sondern mit herzlicher Autorität sprechen.

Nicht verstehen, bedeutet nicht, nichts zu fühlen - im Gegenteil: Die emotionalen Sensoren von demenzerkrankten Frauen und Männern werden oft sogar noch feiner. Die eigene Orientierungslosigkeit in der inneren Welt, braucht neuen Halt von außen.

Wer demenzerkrankte Menschen begleitet und betreut, sollte auch seine eigenen Verhaltensweisen und Reaktionsmuster kennen. Was löst welche Gefühle bei mir aus und warum? Es geht um das Verstehen und Verstanden werden. Um Kommunikation unter besonderen Bedingungen.

Wohlfühlmomente schaffen

Sabine Tschainer-Zangl weiß, große Anspannungen entstehen, wenn mit zu hohen, unrealistischen Erwartungen an die Betreuung herangegangen wird. Viele Angehörige, Betreuer und Mitarbeiter wünschen sich eine perfekte Welt, in der immer alles harmonisch ist, immer genügend Zeit für die Begleitung, so dass niemals Stress entsteht für die Betroffenen. Das ist so unrealistisch, wie unser Alltag auch nie konfliktfrei ist.

Dagegen kann es ein Ziel sein, kleine Wohlfühlmomente zu schaffen. Eine kleine Plauderei zum Beispiel, nur drei Minuten, kann das Gefühl von Angenommen sein und Geborgenheit vermitteln. "Und ganz wichtig: Von Misserfolgen nicht entmutigen lassen!", sagt die Kommunikationstrainerin: "Liebe Deinen Nächsten, wie dich selber, dieser wunderbare Satz heißt eben nicht nur, Liebe deinen Nächsten, sondern heißt auch, Liebe Dich selber, also sieh, wie du bist, hab Geduld mit dir und wenn wir diese Haltung: Ich versuche dir zu begegnen, ich versuche dich als Persönlichkeit wahrzunehmen, egal ob mit oder ohne Demenz, wenn wir die stärken, und uns angewöhnen, geht es den Demenzerkrankten besser und uns auch."

Erfolge in der Pflege

Das Josefistift in Bad Tölz war bayernweit die erste Pflegeeinrichtung, in der Sabine Tschainer-Zangl ihre Kursen in Demenzerisch angeboten hat. Heimleiterin Bettina Emmrich spürt die Wirkung ganz unmittelbar: "Es hat viele Alltagssituationen im Haus verbessert. Die Begleitung von demenzerkrankten Menschen ist jeden Tag anders, es gibt ganz viele kleine Situationen und denen können wir einfach besser oder anders begegnen. Das ist das größte Geschenk überhaupt."

Vorträge und Informationen

Im Rahmen der zweiten Bayerischen Demenzwoche, die vom 17. bis 26. September stattfindet, hält Sabine Tschainer-Zangl am 21. September um 16 Uhr im Forum des Landshuter Netzwerks e.V. einen Vortrag über "freiheitsentziehende Maßnahmen“.

Am 6. Bayerischen Fachtag Demenz am 11. Oktober in Würzburg spricht Sabine Tschainer-Zangl über die "Möglichkeiten und Grenzen der häuslichen Betreuung".

Informationen und Termine zu den Seminaren finden sie auf der Homepage des Instituts aufschwungalt.

Ihre Tipps im Umgang mit Demenzerkranken hat Tschainer-Zangl außerdem in ihrem Buch "Demenz ohne Stress. Demenzerisch® lernen für einen leichteren Umgang mit Demenzerkrankten" (erschienen bei Beltz Juventa, 2019) veröffentlicht.