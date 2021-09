Demenz bei jüngeren Menschen – Hilfe für Angehörige

Zuschauen, wie man den geliebten Menschen verliert. Bei Wolfgang Müller (Name geändert) fangen die Symptome mit Mitte Fünfzig an. Der Betriebswirt hat Panikattacken, verliert seine Konzentrationsfähigkeit und vergisst immer mehr. Die Ärzte diagnostizieren zuerst Depression und behandeln Burnout. Das passiert häufig bei jüngeren Demenzerkrankten. Daher haben manche Familien bereits eine Odyssee hinter sich, bevor sie wissen, was der Grund für die großen Veränderungen bei den Betroffenen ist. Bei Wolfgang Müller hat es fünf Jahre gedauert, erst vor einem Jahr bekam er die richtige Diagnose: Demenz vom Typ Alzheimer.

"Und das ist das arg Traurige an dieser Erkrankung, dass man sich sehr alleine fühlt." Eva Müller, Ehefrau von Wolfgang Müller (Namen geändert)

Betroffene verlieren Bekannte und Freunde

Eva Müller heißt eigentlich anders. Ihr richtiger Name soll nicht genannt werden, denn schon jetzt erleben die 61-jährige und ihr Mann Wolfgang, wie Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen nicht mit der Situation umgehen können, sich immer mehr distanzieren. Nach Schätzungen der Angehörigenberatung Nürnberg leben in Mittelfranken mehr als 900 Menschen, die in jüngeren Jahren von Demenz betroffen sind. Für die Angehörigen gibt es nun ein Seminar, das genau auf die Bedürfnisse der Altersgruppe 50 – 65 zugeschnitten ist.

Seminar für jüngere Zielgruppe

Oft fühlen sich Angehörige von jüngeren Erkrankten wie Exoten in den bestehenden Gruppen, wo es oft um hochbetagte demente Menschen geht. Die Lebensumstände der Jüngeren sind komplett anders: Oft sind die Angehörigen noch berufstätig und es leben Kinder mit im Haushalt. Der Demenzkranke ist zudem nicht in Rente, das heißt, es müssen viele finanzielle Dinge wie Erwerbsunfähigkeit geklärt werden. Oft ist der Betroffene der Alleinverdiener in der Familie und ein großer Teil des Einkommens bricht weg. Bei all diesen Problemen möchte die Angehörigenberatung mit dem neuen Seminar Hilfestellung anbieten. Bisher haben sich fünf Angehörige für das Seminar angemeldet. Da es online stattfindet, können Betroffene aus ganz Mittelfranken teilnehmen.

Kontakt mit Angehörigen wichtig

Eva Müller betreut bisher ihren Mann ohne Hilfe. Noch kann sie ihn auch mal für kurze Zeit alleine lassen. Körperlich ist ihr Mann zwar anwesend, doch entscheiden muss sie alles alleine. Deshalb ist der Austausch mit anderen Angehörigen umso wichtiger. Je jünger die Familien sind, umso belastender ist die Diagnose Demenz.

"Wenn jetzt kleinere Kinder noch da sind, dann ist das auch problematisch. Ihnen muss vermittelt werden, die Mama oder der Papa verändert sich, der ist krank. Das ist nicht persönlich gemeint, das müssen die Kinder lernen. Die müssen auch in die Verantwortung genommen werden." Konstanze Pilgrim, Angehörigenberatung Nürnberg

Eva Müllers Tochter hat den Kontakt zu den Eltern abgebrochen, das trifft die 61-Jährige besonders hart. Dazu kamen Corona und der Lockdown. Zum Glück haben die beiden einen Hund. Der Hund ist wie eine Therapie für ihren Mann, erzählt Eva Müller. Er geht mit ihm Gassi und füttert ihn auch ohne Hilfe. Eva Müller freut sich auf das erste Seminartreffen nächste Woche. Fünf Abende sind geplant. Danach könnte sich die Gruppe auch mal in der Freizeit treffen, für einen Ausflug zum Beispiel in den Tiergarten, zusammen mit den Partnern.

Wer Interesse an dem Online-Seminar hat, kann sich unter der Telefonnummer 0911 / 27 23 73 – 0 bei der Angehörigenberatung Nürnberg e.V. melden. Das Seminar startet am 21. September.