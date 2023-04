Dem Klimawandel trotzen: Wassermanagement für Stadtbäume

Besonderes Baum-Substrat im Erdreich

Auch die Bäume hinter dem Nürnberger Hauptbahnhof werden deshalb regelmäßig gewässert. Vor gut drei Jahren wurden sie gepflanzt. Als Baummanager ist Florian Demling dafür zuständig, dass sie gut wachsen. Schon bei der Pflanzung wurde darauf geachtet, dass sie optimal Wasser aufnehmen können. Dafür ist ein besonderes Substrat ins Erdreich gebracht worden.

"Dieses Baumsubstrat ist für uns hier in Nürnberg ganz speziell angemischt worden. Das ist kein herkömmlicher Mutterboden. Da sind spezielle Gesteine drin, die möglichst viel Wasser speichern können und so auch die Bäume optimal versorgen."

Wasserbedarf der Bäume ermitteln

Um noch genauer bestimmen zu können, wann und wieviel die Nürnberger Stadtbäume an Wasser brauchen, läuft gerade ein Versuch mit Feuchtigkeitsmessgeräten. Die wurden an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet vergraben. Unter anderem befinden sie sich im Boden am Nelson-Mandela-Platz. In dreißig und sechzig Zentimeter Tiefe soll so erfasst werden, wie sich die Temperaturen und das Klima auf die Feuchtigkeit im Boden und damit auf die Wasserversorgung der Bäume auswirken.

Laut dem Baummanager laufen die Versuche gerade. Die so gewonnenen Daten müssen erst noch ausgewertet werden. "Die Sensoren im Boden messen die Temperatur, die Bodenfeuchtigkeit und den Salzgehalt. Dadurch können wir dann feststellen, inwiefern der Boden und die Bäume mit Wasser versorgt sind und ob wir unser Bewässerungsmanagement anpassen müssen."