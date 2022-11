Wer vergrub die Waffen im Landtag? – Neue Erkenntnisse

Dieter Storz hatte schnell eine erste Ahnung. Der Mann ist vom Fach. Im Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt sind Handfeuerwaffen und Artillerie sein Spezialgebiet. Er vermutet gleich, dass das, was da vor ihm liegt – entdeckt von Bauarbeitern in einem Hohlraum des Maximilianeums in München – aus dem ersten oder zweiten Weltkrieg stammen könnte.

Um allerdings die Frage klären zu können, wer die rund 40 Waffen, wie er gezählt hat, und den großen Koffer voller Munition im Landtag vergraben haben könnte, muss er genauer hinschauen. Und immer wieder wird er sich die Fragen stellen: Warum sind sie dort vergraben? Hat sie womöglich jemand versteckt und vor wem?

Kampfmittelräumdienst rückte im Landtag an

Storz ist nicht allein. Auch das Landesamt für Denkmalpflege ist interessiert und schickt Dorothea Albert. Die Restauratorin weiß zu Beginn noch nicht, dass sie es sein wird, die eine entscheidende Entdeckung machen wird.

"Natürlich ist das erstmal ein Schreckmoment", sagt Ilse Aigner, die Präsidentin des Bayerischen Landtags. "Man will erstmal sicherstellen, dass nicht irgendwelche Munition nachträglich explodiert." Nachdem Bauarbeiter die Waffen Ende September während ihrer Grabungsarbeiten für neue Landtags-Verwaltungsgebäude zufällig finden, sichern Polizei und Räumdienst den Fund im Südhof, prüfen, ob es Risiken gibt. Doch eine Gefahr für den Landtag habe es nicht gegeben, heißt es in einer Mitteilung.

Sabotage an den Waffen - Warum?

Jetzt liegen die stark verrosteten Waffen vor Militärhistoriker Storz. Er sieht sich die Läufe an, die Abzüge, und merkt, dass etwas nicht stimmt. Der Abzugsbügel ist bei jedem Gewehr eingedrückt, sodass er nicht mehr betätigt werden könnte und der Schießmechanismus zerstört ist. Die Läufe der Waffen sind verbogen. "Diese Waffen sind planmäßig unbrauchbar gemacht und zerstört worden", resümiert er, "damit hätte man keinen Schuss mehr auslösen können."

Doch wer könnte das gewollt haben? Die Historiker suchen weiter. Einen Hinweis gibt das, was Dorothea Albert entschlüsselt. Zwischen all den Waffen und der Munition findet sie ein stark zusammen geknülltes Papier. Es ist fest und sehr brüchig, sie muss deswegen äußerst vorsichtig sein. Die Denkmalpflegerin gibt das Papier in eine Feuchtkammer, um es danach mit Stäbchen und Pinseln zu entfalten.

Restauratorin entdeckt entscheidenden Hinweis

Das Papier ist mitgenommen, aber so wie es gestaltet ist, dürfte es sich um eine Zeitung handeln. Ganz oben entdeckt Albert eine Überschrift. "Völkisch" ist dort zu lesen und "96. Ausgabe". Die Schrifttypen passen zum "Völkischen Beobachter". Und dann sieht sie die Börsenkurse des Tages vom "4.4.1933".

"Mit der Zeitung haben wir einen sogenannten 'Terminus post quem'", sagt Dieter Storz vom Bayerischen Armeemuseum. Das heißt, die Waffen sind nach diesem Datum – also nach dem 4. April 1933 – im Landtag deponiert worden.

Schon früher versteckt als zunächst vermutet

Damit ist ausgeschlossen, dass es sich um Waffen aus dem zweiten Weltkrieg handelt. Vielmehr schätzt der Historiker, dass sie bereits vor 1918, also dem Ende des ersten Weltkriegs, hergestellt worden sind. Offen ist noch, wer sie nun im Landtag deponiert hat und warum. Aber das Datum auf der Zeitung gibt einen ersten Hinweis.

Waffen für Nazis unbrauchbar gemacht?

In der letzten Phase der Machtergreifung durch Hitler, also vor dem 30. Januar 1933, war im Maximilianeum eine Selbstschutzorganisation der Bayerischen Volkspartei installiert, die sogenannte Bayernwacht.

"Die Bayernwacht war gegen die Nationalsozialisten gerichtet. Es war klar, dass die und vor allem die SA die Bayernwacht da nicht drin lassen würden." Im Zuge der Machtergreifung habe die SA, also die Kampforganisation der NSDAP, das Maximilianeum nach Waffen durchsucht und diese beschlagnahmt. "Es könnte sein, dass die nicht alles gefunden haben", rätselt Storz. Die Bayernwacht könnte dann, bevor sie aus dem Maximilianeum abgezogen ist, die Waffen unbrauchbar gemacht haben. "Sie wollten sicher nicht, dass diese Waffen ihren Feinden in die Hände Fallen. Insofern hätten die ein Motiv gehabt, diese Waffen zu zerstören."

Eine Theorie. Sicher zu klären, so der Historiker, sei dies nicht. Die Bayernwacht, vermutet er, werde keine Dokumente hinterlassen haben. Ganz auszuschließen sei es aber nicht, dass sich etwa im Bayerischen Staatsarchiv in Nachlässen und Erinnerungen mit großem Aufwand noch etwas finden ließe.