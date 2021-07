Kaplan warnt vor Delta-Variante und Corona-Impfmüdigkeit

Beim Thema Corona mache sich eine gewisse "unberechtigte Sorglosigkeit" breit, kritisiert Max Kaplan, ärztlicher Koordinator im Unterallgäu und ehemaliger Präsident der Bayerischen Landesärtzekammer im BR-Interview. Trotz niedriger, in vielen Regionen und Gemeinden sogar einstelliger Inzidenzwerte, sei die Pandemie noch nicht ausgestanden, warnt Kaplan. Er verweist auf die sogenannte Delta-Variante, die deutlich infektiöser und zum Teil auch mit schweren Krankheitsverläufen verbunden sei.

Corona-Impfung als "Waffe" im Kampf gegen Delta-Variante

Gegen die weitere Verbreitung dieser Variante sei Impfen "die einzige Waffe". Kaplan erläutert: "Eine Variante kann sich nur dann ausbilden, wenn sie sich in der Bevölkerung entsprechend verbreiten kann und genügend Wirte hat, in denen sie sich in weiterentwickeln kann. Deswegen müssen wir möglichst schnell möglichst viele Bürgerinnen und Bürger impfen, um der Mutante nicht die Chance zu geben, sich weiterhin auszubreiten."

Zwar habe er Verständnis dafür, dass die Menschen nach monatelangem Lockdown "die Schnauze voll" hätten. Er habe aber die Sorge, dass im Herbst eine vierte Welle komme. Die könne man aber verhindern, so Kaplan, "wenn wir noch sechs Wochen mit Vorsicht miteinander umgehen".

Impfzentren bei mangelndem Interesse vor Schließung

Wie lange es noch Impfzentren geben werde, hänge davon ab, wie sich die Impfbereitschaft der Bevölkerung künftig entwickele. In Memmingen ist eine Sonderimpfaktion am vergangenen Wochenenden mangels Interesse abgebrochen worden. "Bei der schlechten Impfbereitschaft, die wir momentan haben, werden wir sicherlich einige Impfzentren schließen."

Als Beispiel nennt der ärztliche Koordinator das Impfzentrum in Bad Wörishofen. Hier habe man derzeit gut 4.000 Dosen Impfstoff vorrätig, die man ohne weiteres in zwei Wochen verimpfen könne. Damit könnten alle bis jetzt Registrierten geimpft werden. Wenn sich dann kein weiterer Impfling registrieren lasse, dann müsse man das Impfzentrum schließen. Für die Sonderimpfaktion in Bad Wörishofen, die heute (02.07.21) anläuft, habe man 1.000 Impfdosen bereitgestellt. Bis Samstagabend, 22 Uhr, könne man diese komplett verimpfen – sollten genügend Impfkandidaten kommen.

Kaplan verweist auf Schutzwirkung von Astrazeneca-Impfstoff

Dass insbesondere der Impfstoff Astrazeneca mit Argwohn beäugt werde, liegt laut Kaplan daran, dass das Robert-Koch-Institut (RKI) bezüglich dieses Vakzins zum Teil sich widersprechende Empfehlungen ausgesprochen habe. Und als dann auch noch – wenn auch ganz selten – ernste Nebenwirkungen auftraten, habe das die Bevölkerung verunsichert.

Kaplan betont jedoch, alle von der EMA und vom Paul-Ehrlich-Institut zugelassenen und vom RKI empfohlenen Impfstoffe hätten eine hervorragende Schutzwirkung gegen das Coronavirus. Astrazeneca könne man guten Gewissens und entsprechend den Indikationen "akzeptieren".

Stiko empfiehlt für Zweitimpfung Biontech oder Moderna

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat gestern wegen der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante ihre Impfempfehlung angepasst. Menschen, die eine erste Dosis Astrazeneca erhalten haben, sollen künftig unabhängig vom Alter als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff wie Biontech oder Moderna erhalten, teilte das Gremium am Donnerstag mit. Der Abstand zwischen den beiden Impfungen soll dann mindestens vier Wochen betragen und damit deutlich weniger als bei zwei Impfungen mit Astrazeneca.