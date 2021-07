Delta-Variante in Mittelfranken: Kaum Kritik an Maskenbefreiung

Am Dietrich Bonhoeffer-Gymnasium in Oberasbach (Lkr. Fürth) hat es in den vergangenen Tagen einen Verdachtsfall der Corona-Delta-Variante gegeben. Betroffen war eine Lehrkraft. Sieben Klassen mussten vorübergehend zu Hause bleiben. Bislang ist der Delta-Verdacht noch nicht bestätigt. Trotzdem herrscht bei Schülern und Eltern Unsicherheit. Denn einerseits scheint die Delta-Variante auf dem Vormarsch zu sein – andererseits ist die Maskenpflicht aufgrund der niedrigen Inzidenzen in Bayern mittlerweile auch an weiterführenden Schulen ausgesetzt. Dies soll nach Angaben des Landratsamtes Fürth auch so bleiben. Bei Infektionsfällen im schulischen Umfeld werde es auch künftig immer eine Einzelfallbewertung geben. Der Positivfall am Bonhoeffer-Gymnasium sei aufgetreten, als es die Maskenpflicht am Sitzplatz noch gegeben habe, teilte das Gesundheitsamt am Landratsamt Fürth dem BR mit.

Pragmatismus in Fürth

In der Stadt Fürth, wo mittlerweile ein Fall der Delta-Variante bestätigt wurde, sieht man die Sache pragmatisch – zumal es sich bei diesem bestätigten Fall nicht um eine Infektion im schulischen Umfeld handelt. "Ich finde es gut, dass die Maskenpflicht vor zwei Wochen bei Grundschülern und nun auch an weiterführenden Schulen ausgesetzt wurde", sagt Schulbürgermeister Markus Braun (SPD). Steigen die Inzidenzen wieder, müsse man wieder zur Maskenpflicht zurückkehre. "Da wird uns in Asien ein Pragmatismus vorgelebt, von dem wir lernen können und müssen", zeigt sich der SPD-Politiker gelassen.

Luftreiniger-Idee der Staatsregierung teuer für Kommunen

Die Gelassenheit verliert Braun aber, wenn es um die Idee der bayerischen Staatsregierung geht, dass jedes Klassenzimmer nach den Sommerferien mit einem Luftreiniger ausgestattet werden soll. Der Kritikpunkt: Der Freistaat bezuschusst das jeweilige Gerät zwar mit 50 Prozent, aber im Prinzip würde der jeweilige Schulträger auf den übrigen Kosten sitzen bleiben. Immerhin handelt es sich dabei um eine Empfehlung, eine Vorschrift will die Staatsregierung daraus nicht machen.

Forderung: Staatsregierung soll Kosten für Luftreiniger übernehmen

Genau darin sieht Braun aber das Problem: "Wenn es tatsächlich um die Gesundheit ginge, würde die Staatsregierung die Sache zur Vorschrift machen und dann auch die kompletten Kosten dafür übernehmen. Doch so löst die Idee bei mir nur Kopfschütteln aus“, echauffiert sich der Fürther Schulbürgermeister. Denn nicht nur die halben Anschaffungskosten wären für die Kommunen immer noch hoch. Hinzu kämen noch Kosten für die Installation, die Wartung und die Pflege. Somit hält Braun die gesamte Diskussion über Luftreiniger in den Klassenzimmern für politisches Kalkül. Die Staatsregierung wolle mit dem Vorstoß glänzen, die Kommunen müssten die Angelegenheit aber umsetzen. Derzeit gibt es in Fürth 150 Klassenzimmer, die mit Raumlüftern ausgestattet sind. Das entspreche etwa 15 Prozent des tatsächlichen Bedarfs.

Auch Nürnberg fürchtet die Kosten für Raumlüfter

Nach Angaben von Nürnbergs Schulreferentin Cornelia Trinkl (CSU) sind derzeit 300 Klassenzimmer in der Stadt mit mobilen Raumlüftern ausgestattet. Würde man alle 4.000 Unterrichtsräume so ausstatten, wäre das für die Stadt Nürnberg eine gigantische Investition. Selbst wenn der Freistaat die Hälfte der 16 Millionen Euro tragen würde, blieben für die Stadt immer noch acht Millionen – zuzüglich Anschluss- und Betriebskosten. Ähnlich wie Markus Braun in Fürth hofft Trinkl darauf, dass über den Städtetag eine gemeinsame Regelung mit der Staatsregierung gefunden werden kann. Auch was den weitgehenden Wegfall der Maskenpflicht angeht, ist Trinkl sich mit ihrem Fürther Kollegen Braun einig: Man müsse weiterhin beobachten. Grundsätzlich sei die Lockerung angesichts der hohen Temperaturen aber zu begrüßen. Zudem gelte die Maskenpflicht auf den Gängen, Toiletten und Verkehrswegen weiterhin.