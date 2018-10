Delfin Nynke zurück im Tiergarten Nürnberg

Nach einer zehnjährigen "Hochzeitsreise" ist das Delfinweibchen Nynke wieder in den Tiergarten Nürnberg zurückgekehrt. Nach Angaben des Tiergartens verlief der Transport reibungslos. Nynke kam am frühen Morgen in Nürnberg an und wurde in das ihr von früher bekannte Rundbecken im alten Delfinarium eingesetzt.

Delfin-Freundinnen gemeinsam unterwegs

Wenige Minuten später habe sie bereits gefressen und sei mit ihrer "alten Bekannten" Jenny einige Runden durchs Becken geschwommen. In den nächsten Tagen soll Nynke wieder Kontakt zu den übrigen Delfinen aufnehmen und die für sie neuen Becken der Delfinlagune erkunden.

Doppelter Nachwuchs bei den Delfinen

Nynke war im Oktober 2008 auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) nach Harderwijk in die Niederlande gebracht worden. Dort zog das Delfinweibchen erfolgreich zwei Jungtiere auf: Am 21. August 2010 brachte sie mit Kai ein männliches Jungtier zur Welt, am 9. August 2013 das Weibchen Zoe.