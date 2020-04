Delfin Anke im Nürnberger Tiergarten gestorben

Zweifelsfrei kann der Tiergarten im Moment noch nicht mitteilen, woran der 37-jährige Delfin Anke gestorben ist, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Nürnberg. Das sei erst mit dem Pathologie-Ergebnis in etwa zwei Wochen möglich. Seit 2017 wäre aber bekannt, dass bei Anke eine Leberschädigung vorliegt, die durch eine angepasste Fütterung und häufiger Kontrolle beherrschbar gewesen sei. In den vergangenen Wochen habe sich aber Ankes Zustand verschlechtert, heißt es in der Mitteilung weiter.

Einer der letzten Wildfänge

Anke kam am 28. Dezember 1990 aus Münster in den Tiergarten Nürnberg, hat also fast ihr ganzes Leben dort verbracht. Einzig von 2008 bis 2012 lebte sie mit einer großen Gruppe Delfinen im Delfinarium Harderwijk in den Niederlanden. Anke gehörte zu den letzten Wildfängen im Europäischen Zuchtprogramm. Mehr als 80 Prozent der Großen Tümmler – eine Art von Delfinen –, die dem Programm angehören, sind in Zoos geboren worden. Anke selbst wurde dabei zwar als genetisches Gründertier ausgeschlossen, da ihre Jungtiere – möglicherweise aufgrund eines genetischen Defekts – nicht überlebensfähig waren. Zwei ihrer Jungtiere starben.

Anke war wichtiger Teil in Forschungsarbeiten

Das Delfinweibchen spielte aber eine große Rolle in Forschungsarbeiten. Anke war einer der Delfine, durch die in Nürnberg nachgewiesen wurde, dass auch Große Tümmler elektrische Reize wahrnehmen könne, heißt es in der städtischen Mitteilung. Diese sogenannte Elektroperzeption war zuvor bei dieser Delfinart nicht bekannt.