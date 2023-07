DEL2: Bayreuth Tigers bekommen keine Lizenz

Medi Bayreuth steigt aus der Basketball-Bundesliga ab, die Fußballer der SpVgg Bayreuth steigen aus der 3. Liga ab und auch Haspo Bayreuth konnte den Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga nicht sichern. Eine desaströse Saison aus Sicht der selbsternannten "Sportstadt" Bayreuth. Einziger Lichtblick waren die Bayreuth Tigers, die den Abstieg aus der zweithöchsten Eishockeyliga DEL2 gerade noch verhindern konnten. Und nun der nächste Paukenschlag.

DEL2: "Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit konnte nicht nachgewiesen werden"

Wie die Ligaleitung am Freitag auf ihrer Homepage bekannt gab, sei die Lizenzprüfung für die Saison 2023/2024 abgeschlossen. Dort heißt es, dass 14 der 15 sportlich qualifizierten Clubs für die neue Saison spielberechtigt sind, nur die Bayreuth Tigers erhalten keine Lizenz: "Die Lizenz für die Bayreuth Tigers musste durch den Aufsichtsrat mit einstimmigem Beschluss verweigert werden. Die gemäß Lizenzordnung geforderte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit konnte gemäß den Vorgaben der Lizenzordnung und der Prüfungsmaßstäbe der Ligagesellschaft bis zum Abschluss und innerhalb der vorgegebenen Fristen des Lizenzprüfungsverfahrens durch den Club nicht nachgewiesen werden."

Weiter heißt es, dass den Tigers deswegen der Rechtsweg vor das DEL-Schiedsgericht frei stünde. Auch ein anderes Team werde nicht anstelle der Wagnerstädter aufsteigen, da eine "Nachrückerregelung" in diesem Fall unwirksam sei. Diese greife erst, wenn die Liga weniger als 14 sportlich qualifizierten Clubs eine Lizenz bestätigen könne.

Ligaverbleib ungeklärt: Frust bei Verantwortlichen

Beim Eishockeyverein ist das Bedauern über die nicht erteilte Lizenz groß, heißt es in einer Mitteilung: "Nach einer zuletzt wirtschaftlich turbulenten Saison hat man im Lager der Bayreuth Tigers bis zuletzt alles darangesetzt, und aus unserer Sicht auch geschafft, die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die kommende Spielzeit auf die Beine zu stellen." Die Ligagesellschaft habe diesen aufgestellten und angezeigten Belegen nicht folgen können und entsprechend die notwendige Lizenz nicht ausgestellt, heißt es weiter. "Da wir davon ausgehen, dass alle nötigen und geforderten Unterlagen, welche die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllen, vorgelegt wurden sowie aus unserer Sicht wir allen Verpflichtungen nachgekommen sind, werden wir unter Beratung einer renommierte Anwaltskanzlei das Schiedsgerichtsverfahren beschreiten." Ergebnisse zu dem Verfahren würden Fans und Partnern gesondert mitgeteilt.

Tigers-Geschäftsführer Matthias Wendel bezeichnete die Entscheidung der Ligagesellschaft im Interview mit dem Nordbayerischen Kurier als "unverständlich und nicht nachvollziehbar". Der Grund für die Nichterteilung der Lizenz seien "strengere Voraussetzungen und Anforderungen" beim Thema Wirtschaftlichkeit des Vereins. In dem Zeitungsbericht heißt es auch, es sei "keine Überschuldung" bei den Tigers vorhanden. Eine der Liga vorgelegte "positive Fortführungsprognose" durch ein Steuerbüro sei außerdem nicht anerkannt worden. Nun streben die Tigers den Rechtsweg vor das DEL-Schiedsgericht an.

Eishockeyfans aus ganz Deutschland entsetzt aber auch optimistisch

Wie, aber vor allem in welcher Liga es für die Bayreuther weitergeht, wird derzeit auch in den sozialen Netzwerken diskutiert. Von DEL2 über Oberliga oder wieder "ganz nach unten" sind so ziemlich alle Mutmaßungen dabei. Während viele Fans ihr Entsetzen und Bedauern über die gefällte Liga-Entscheidung zum Ausdruck bringen, sind auch zahlreiche Eishockeyanhänger aus dem gesamten Bundesgebiet optimistisch, dass die Sache doch noch geklärt werden kann – und zwar mit einer Lizenz für die DEL2.

Den Bietigheim Steelers wurde vor dem Beginn der Saison 2020/2021 ebenfalls die DEL2-Lizenz verweigert. Nach einer Verhandlung vor dem Schiedsgericht der Deutschen Eishockey Liga wurde diese aber "unter harten Auflagen" doch noch erteilt. Ob das in Bayreuth auch der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.