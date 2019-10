DEL-Derby Straubing gegen München: Zweiter gegen Erster

Werden die Straubing Tigers die Münchener knacken und als erstes Team dieser Saison besiegen? Klar ist: Das Stadion am Pulverturm in Straubing wird beben. Es ist das Spiel des Jahres: Straubing Tigers gegen den EHC Red Bull München. Um 19.30 Uhr ist Anfangs-Bully.

Tigers-Trainer sehr zufrieden mit seinem Team

Der Trainer der Straubing Tigers Tom Pokel sagte auf der letzten Pressekonferenz, dass der EHC derzeit die schnellste und beste Mannschaft der Liga sei: "Also müssen wir schnell spielen und uns von unserer besten Seite zeigen". Mit seiner Mannschaft sei er zurzeit sehr zufrieden, sagt Pokel weiter: "Ich denke, wir haben beweisen können, dass wir sehr viele Torchancen produzieren können. Unsere Art und Weise zu spielen ist gut."

Tigers-Stürmer Chase Balisy freut sich auf ein spannendes Spiel: "Es wird Spaß machen. Jede Mannschaft, die gegen sie (Anm.d.Red.: die Münchener) spielt, will das erste Team sein, das sie schlägt. Von daher ist die Motivation bei uns natürlich riesig", so Balisy.

Einsatz von Torwart Zatkoff noch nicht sicher

Ob Torwart Jeff Zatkoff am Donnerstagabend für die Niederbayern auf dem Eis stehen wird, ist noch nicht sicher. Trainer Tom Pokel sagte, der 32-Jährige habe diese Woche alle Trainingseinheiten mitgemacht - das werde am Spieltag entschieden. Der US-Amerikaner Zatkoff hatte sich vor wenigen Wochen beim Spiel gegen Augsburg am Unterleib verletzt und war in den vergangenen Spielen von Sebastian Vogl vertreten worden. Dieser zeigte gute Leistungen, so Tainer Pokel: "Wir haben von Anfang an gewusst, dass wir zwei gute Torhüter haben. Das ist eine gute Situation, ein gutes Problem, wenn man so will."

München mit großem Abstand vorne

Die Straubing Tigers sind zwar die Verfolger des EHC Red Bull München in der DEL-Tabelle, liegen aber momentan 12 Punkte hinter ihnen. München hat alle elf bisherigen Ligaspiele dieser Saison gewonnen und mit der höchstmöglichen Punktzahl von 33 einen Rekord aufgestellt. Straubing ist das bisherige Überraschungsteam der Liga: Zuletzt (13.10.) haben sie den amtierenden Meister Mannheim mit 3:1 geschlagen.

Karten gibt es noch und Freibier auch

Karten für das Spitzenspiel Straubing gegen München am Donnerstag ab 19.30 Uhr gibt es noch, so ein Vereinssprecher. Als zusätzliches Schmankerl spendiert der niederbayerische Verein den Fans vor dem Derby ab 18.00 Uhr 100 Liter Freibier vor dem Stadion am Pulverturm. Voraussetzung dafür ist das Tragen eines offiziellen Fanartikels der Tigers. Im Straubinger Eisstadion gibt es gut 5.800 Plätze.