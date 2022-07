Dekontaminations-Rolli: Krebserregende Stoffe "wegduschen"

Nach Feuerwehr- oder Gefahrguteinsätzen heißt es für die meisten Feuerwehrleute zuerst: Dekontamination! Das ist meist umständlich und dauert lange, denn dafür musste bisher ein aufblasbares Zelt, ähnlich einer Hüpfburg, aufgebaut und im Nachgang umständlich gereinigt werden. Eine Firma aus Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat sich dazu eine flexible Lösung ausgedacht: Den "Deko-Rolli".

Idee durch Arbeit als Feuerwehrmann

Auf die Idee gekommen ist Berthold Birnthaler durch seine langjährige Tätigkeit als Feuerwehrmann. Anders als in Kanada werde Krebs bei Feuerwehrleuten in Deutschland noch nicht als Berufskrankheit anerkannt. "Man muss sich das mal vorstellen: Da setzt einer sein Leben aufs Spiel um andere zu retten und wenn dann die Langzeitschäden kommen, wird er alleine gelassen", sagt Birnthaler.

Internationale Langzeitstudien belegen, dass Berufsfeuerwehrleute durch Stoffe wie Brandrauch, Ruß, Gase, Asbest oder Blausäure einem deutlich höheren Risiko für Leukämie oder Hautkrebs ausgesetzt sind. Zum Teil werden diese Stoffe durch die Atemschutzmasken eingeatmet oder bei Kontakt mit der Haut aufgenommen. Sie legen sich aber auch auf der Kleidung ab. Dagegen habe Berthold Birnthaler mit seinem Unternehmen, das chemisch-technische Produkte in Parsberg vertreibt, etwas machen wollen.

Einfache und schnelle "Dusche auf Rädern"

Im Prinzip sei der Deko-Rolli eine "Dusche auf Rädern" – mit Wasseranschluss, Auffangwanne, Abfluss und Anschluss für alle gängigen Feuerwehr-Einsatzgeräte, wie dem Gefahrstoffsauger. Alles in Rollcontainer-Bauweise, also auch in das bisherige Transportsystem der Feuerwehren integrierbar. Möchte man den Deko-Rolli benutzen: Einfach die Dusche auf Normalhöhe schieben, an das Wasser des Feuerwehrautos und gegebenenfalls an eine externe Auffangwanne am Dusch-Abfluss anschließen. Nach der Dusche sei der gröbste Dreck von der Schutzkleidung verschwunden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Vilseck und Hahnbach im Landkreis Amberg-Sulzbach haben den "Rolli" während einer Übung getestet. Das Ergebnis: Der Aufbau ist leicht verständlich, das Gerät schnell einsatzbereit. Die Kosten für den Deko-Rolli: rund 16.000 Euro.

"Schneller und komfortabler"

Berthold Birnthaler räumt ein: "Jeder wird sich die Dusche sicher nicht leisten aber für Berufsfeuerwehren, die ständig mit Gefahrstoffen in Kontakt sind, ist das sicher eine gute Alternative zum Dekontaminations-Zelt."

Darüber hinaus müsse man bedenken dass man das Dekontaminations-Zelt im Nachgang immer umfangreich habe reinigen müssen. Im Einsatz habe das oft bedeutet, dass das Zelt gar nicht aufgebaut, oder die Einsatzkleidung nicht jedes Mal gereinigt wurde. "Der Deko-Rolli ist schneller und deutlich komfortabler", sagt Birnthaler.