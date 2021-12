Dekanat Erlangen: Vernetzung gegen Mitgliederschwund

Es ist kein Geheimnis: Die Kirchen haben immer weniger Mitglieder – und damit fehlt ihnen zwangsläufig auch Geld. Große Umstrukturierungen stehen an oder haben bereits begonnen. Im Dekanat Erlangen der Evangelischen Kirche ist man vielleicht schon einen Schritt weiter als anderswo. Denn hier haben die Verantwortlichen schon vor knapp zehn Jahren ein Vernetzungsprojekt gestartet – in Wirtschaftsbetrieben würde man wohl von Synergien sprechen, die geschaffen werden sollen.

Einzelgemeinden sind mit Komplett-Versorgung oft überfordert

So sah es früher unter der Woche in so ziemlich jeder Kirchengemeinde aus: Während die Jugendlichen vielleicht im Keller des Gemeindezentrums Tischtennis spielten, traf sich der Seniorenkreis im Gemeindesaal bei Kaffee und Kuchen. Hier Konfirmandenunterricht, da Chorprobe und Gottesdienstvorbereitung. Doch weil es inzwischen am haupt- und ehrenamtlichen Personal fehlt, kann längst nicht mehr jede Kirchengemeinde das volle Programm der üblichen Gemeindearbeit stemmen. Im Dekanatsbezirk Erlangen hat man das schon früh erkannt – und versucht mittlerweile seit fast zehn Jahren, die 31 Gemeinden miteinander zu vernetzen.

Startvorteil in Erlangen

Der Erlanger Dekan Peter Huschke glaubt, dass sein Dekanatsbezirk einen kleinen Vorteil hatte. Immerhin konnte man zu Beginn des Prozesses im Jahr 2013 garantieren, dass in den nächsten fünf Jahren keine Stellen abgebaut wurden. So war einerseits klar, dass es in absehbarer Zeit einschneidende Maßnahmen geben würde, man aber andererseits Zeit hatte, den Wandel einzuleiten.

Manche Veränderung war auch erwünscht

Pfarrer Michael Maier war in den ersten Jahren praktisch der Beauftragte für die Vernetzung im Dekanat Erlangen. An der einen oder anderen Stelle war es einfach – da wo man sich beispielsweise gefragt hat, ob wirklich jede Gemeinde einen Posaunenchor braucht oder ob man sich auch ergänzen könne, sagt Maier.

Streitthema Jugend

Empfindlich wurde es, wenn es um die Jugendarbeit ging. "Da ist in den Köpfen immer drin: Eine Gemeinde ohne Jugendarbeit ist eine sterbende Gemeinde", sagt Maier. Tatsächlich lägen darin aber die Chancen. Denn eine Konfirmandengruppe, die nur aus drei oder vier Jugendlichen besteht, habe deutlich weniger Spaß als wenn sie mit anderen Gemeinden zu einer 20-köpfigen Gruppe zusammengelegt wird.

Kirchturmdenken in den Gemeinden

Doch ganz ohne Widerstände funktioniert es eben doch nicht. Das habe auch mit dem Stellenabbau zu tun, räumt Dekan Peter Huschke ein. Und es gebe auch Auseinandersetzungen innerhalb der einzelnen Kirchengemeinden. Die Bereitschaft, bei der Dekanatsreform mitzuarbeiten, ziehe oft den Vorwurf nach sich, die Interessen der eigenen Gemeinde zu verraten, berichtet Huschke.

Kaum Alternativen

Doch letztlich sieht Peter Huschke kaum Alternativen zum eingeschlagenen Kurs. Bis 2024 werden rund zehn Prozent der Stellen im Dekanat gestrichen. Huschke geht davon aus, dass es in den nächsten zehn Jahren sogar nur noch halb so viele Stellen wie jetzt sein könnten. Daher sei es aber wichtig, nicht von der Dekanatsspitze zu verordnen, wie das dann noch vorhandene Personal einzusetzen sei. Es sei vielmehr wichtig, den drei Bezirken, in die das Dekanat Erlangen unterteilt ist, die Entscheidung zu überlassen. "Dann fühlen sich auch die 31 Einzelgemeinden im Dekanat ernstgenommen", ist Huschke sicher.

Mit Zuversicht in schwere Zeiten

Es ist also eine schwierige Zeit für die Kirchen. Doch letztlich will der Dekan die Kraft, die von der Kirche ausgeht, nicht am Personalschlüssel festmachen: "Es ist Quatsch zu glauben, dass 50 Prozent weniger Pfarrer auch 50 Prozent weniger Kirche Jesu Christi bedeuten", sagt der Dekan voller Zuversicht. "Der Heilige Geist ist hoffentlich nicht an die Pfarrstellen gebunden – das wäre fürchterlich."