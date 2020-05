Deisenhofer: "Jeder Schüler muss einen Laptop bekommen"

Der bildungspolitische Sprecher der Bayerischen Grünen im Landtag, Maximilian Deisenhofer, äußert sich im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 kritisch über die bisherigen politischen Vorgaben für den Schulunterricht in Corona-Zeiten. Die verpasste Digitalisierung der letzten Jahre fiele uns auf die Füße, jetzt ginge es aber erst einmal darum, soziale Härten abzufedern.

"Solange das Lernen zu Hause noch weitergeht - und ich befürchte, das wird uns noch über dieses Schuljahr hinaus begleiten - muss erstmal jeder Schüler, jede Schülerin ein Tablet, einen Laptop zur Verfügung gestellt bekommen, damit jeder überhaupt technisch in der Lage ist, von zu Hause aus zu lernen. Die Lernplattform MEBIS muss endlich funktionieren und wir brauchen auch pädagogische Konzepte für das Lernen zu Hause. Nur mit einem Digitalgerät ist es ja nicht getan, es braucht auch schlaue Pädagogik." Maximilian Deisenhofer

"Osterferien wurden verschlafen"

Trotzdem zeigte er Verständnis für die Schulen, weil es so eine Situation in Bayern noch nie gegeben habe. Anlaufschwierigkeiten seien logisch. Aber jetzt befinde man sich in der neunten Woche, und manche Dinge wie die Lernplattform müssten jetzt einfach funktionieren, kritisierte Deisenhofer.

"Was mich besonders ärgert ist, dass man die Osterferien in der Planung ein Stück weit verschlafen hat. Da war doch schon absehbar, dass man nach den Osterferien nicht sofort wieder in den normalen Präsenzunterricht zurückkehren kann. Da hätte es gute Konzepte gebraucht und auch die ein oder andere Vorgaben, wie Schulen das machen sollen. Das ist leider verpennt worden und das fällt uns jetzt ein Stück weit auf die Füße."

Lehrplan ändern und ältere Lehrkräfte schulen

Als einen Lösungsansatz sieht der Grünen-Politiker, den Lehrplan auszudünnen.

"Wir müssen uns sowieso auf die ein oder anderen Inhalte konzentrieren. Es wird nicht möglich sein, alles, was jetzt im Moment verpasst wird, und es ist ja auch noch nicht absehbar, wann das wieder vorbei ist, wieder aufzuholen. Das heißt: Wir brauchen eine Schwerpunktsetzung, die muss von oben kommen, was ist prüfungsrelevant, welches ist für das Fortkommen im Leben nicht ganz so entscheidend."

Auch müssten laut Deisenhofer gerade ältere Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Medien geschult werden.

"Wir haben eine gewisse Heterogenität innerhalb der Lehrkräfte. Es muss schulintern passgenaue Fortbildungen geben. Dafür sind die so genannten Systembetreuer*innen an den Schulen zuständig. Im Moment kümmern sie sich leider nur um die Technik, sie schauen, dass die Geräte laufen. Aber sie haben keine Zeit, um sich auch um die Pädagogik zu kümmern."