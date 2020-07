Dein Freund und Radler: Ingolstädter Polizei auf Pedelec-Streife

Zwei durchtrainierte junge Männer radeln durch die Ingolstädter Grünanlagen. Ihre blauen Polizeiuniformen inklusive Helm und Schutzwesten machen deutlich: Die beiden sind im Dienst. Sie fahren Streife – per Pedelec. Mit ihren elektrisch unterstützten Rädern erreichen sie Menschen und Plätze, zu denen ihre Kollegen im Streifenwagen keinen Zugang haben.

Enormer Aktionsradius

Mit ihren Pedelecs können die Polizisten problemlos Unterführungen und schmale Brücken passieren, Parkanlagen und die Innenstadt durchqueren sowie viel schneller als die Fußstreife zu einem Einsatz an den Baggersee gelangen. In vielen Fällen sind die beiden damit die schnellste Polizeistreife in der Stadt. Ihr Aktionsradius ist enorm: Häufig legt die immer mit zwei Mann besetzte Pedelec-Streife am Tag 50 Kilometer und mehr zurück.

Per Pedelec zu allen Ernstfällen

Die Aufgaben der Pedelecstreife sind vielfältig: Kontrollen im Park, Hilfeleistungen, Verkehrsüberprüfungen – darunter immer wieder getunte Elektro-Räder, die schneller fahren als erlaubt. Eine sportliche Herausforderung für die Beamten, denn ihre Pedelecs entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und gewähren deshalb eine Unterstützung bis zu 25 Kilometer in der Stunde. Wenn die Polizisten schneller fahren wollen, um getunte Biker einzuholen, gelingt dies nur mit reiner Muskelkraft. Gelegentlich haben die zwei Mann der Pedelec-Streife auch sehr ernste Einsätze; vor Kurzem waren sie in Ingolstadt die ersten vor Ort bei einem versuchten Totschlag.

Näher am Bürger

Insgesamt wechseln sich in Ingolstadt sechs Polizisten bei der Pedelec-Streife ab. Sie fahren immer zu zweit. Die Beamten freuen sich, dass sie als Radfahrer noch näher an den Bürgern sind, häufiger gegrüßt und auch mehr angesprochen werden. Damit trägt die Pedelec-Streife zur Akzeptanz der Polizei bei.

Mit schwerer Ausrüstung unterwegs

Alle Pedelec-Polizisten sind gut trainiert. Trotzdem sind sie sehr froh, dass ihre Räder elektrisch unterstützt werden. Schließlich wiegt ihre Ausrüstung mit Schutzweste, Waffe und Funkgerät weit über zehn Kilo. Nur mit der Motorkraft können die Beamten ihren Aktionsradius von über 50 Kilometer pro Streife halten.