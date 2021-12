DEHOGA kritisiert bayernweite Corona-Neuregelungen

Der Vizepräsident des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA hat im Interview mit dem bayerischen Rundfunk darauf hingewiesen, dass zahlreiche der nun geltenden Corona-Regeln in seinem Gewerbe bei ihm auf großes Unverständnis stoßen. Sie seien unlogisch und nicht nachvollziehbar, so Thomas Förster.

Zu zehnt bei Privatfeiern – aber am Tisch auch mehr

Bayernweit dürfen sich auch geimpfte Menschen Zuhause maximal nur noch zu zehnt treffen. In der Gastronomie gilt weiterhin die 2G- Regelung, außerdem dürfen sich hier laut Förster grundsätzlich mehr als zehn Menschen an einen Tisch setzen. Wird allerdings ein separater Raum als geschlossene Gesellschaft gemietet, gelte die Beschränkung von maximal zehn Personen. Thomas Förster kritisierte das Regelwerk als unlogisch: "Solche Regelungen müssen für unsere Gäste auch logisch sein. Bei vielen Restriktionen fragt man sich, wo ist da die Logik?"

Lage im Gastgewerbe verheerend

Den Wegfall der Sperrstunde um 22.00 Uhr zu Silvester nahm Förster, der zugleich Wirt des Bratwurst Röslein in Nürnberg ist, zwar freudig zur Kenntnis, merkte aber auch an, dass die Verluste des Jahres damit nicht wett zu machen seien. Viele Hotels und Gasstätten in ganz Bayern würden schon jetzt um ihre Existenz kämpfen, die Lage sei verheerend, so Thomas Förster. "Wir müssen lernen mit Corona unser Leben zu gestalten", so der DEHOGA-Vizepräsident Bayerns.