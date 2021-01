DEHOGA Regensburg: Verständnis für Lockdown-Verlängerung

Die finanzielle Unterstützung lässt auf sich warten, viele Betriebe kämpfen ums Überleben, die Gastro-Stimmung ist im Keller. Und jetzt wird auch noch der Lockdown verlängert. Das hat das bayerische Kabinett am Mittwoch beschlossen. Mindestens bis 31. Januar bleiben Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und viele Geschäfte zu. Anton Sperger, stellvertretender Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands im Kreis Regensburg und Besitzer des Spitalgartens hat trotz allem Verständnis für die verschärften Maßnahmen, nicht aber für die Politik.

Wirt zeigt Verständnis für Lockdown-Verlängerung

Sperger teilte dem BR am Mittwoch mit, dass es nicht sein kann, dass man Betriebe aufsperrt und damit das Leben der Leute riskiert. Laut Sperger gebe es anscheinend kein anderes Mittel gegen die Ausbreitung des Virus, als Kontakte zu beschränken.

Gastronomie-Betrieb ab Mitte März?

Er befürchtet deshalb, dass dies nicht die letzte Verlängerung sein werde. "Ich gehe davon aus, dass die Gastronomie frühestens Mitte März wieder hochfährt. Wir waren die ersten die aufhören mussten und wir werden die letzten sein, die wieder aufsperren dürfen."

Neben seiner Brauereigaststätte habe Sperger auch seine Hotelzimmer bewusst komplett zugesperrt, um Kosten zu sparen. Übernachtungen von Geschäftsreisenden, die noch möglich sind, rechnen sich für den Wirt derzeit nicht.

Sperger: "Es wird Zeit, dass die Hilfen fließen"

Was ihn ärgere, sei die fehlende versprochene finanzielle Hilfe. Die "Novemberhilfe", bei der die Gastronomie-Betriebe bis zu 75 Prozent ihres Vorjahresumsatzes als Entschädigung bekommen, haben laut Sperger über 30 Prozent der Betriebe in Deutschland noch gar nicht erhalten. Für viele Betriebe sei das existenzbedrohend. "Die Stimmung ist im Keller", so Sperger.