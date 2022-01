Dehoga-Präsidentin Inselkammer: 2G plus ist "Quasi-Lockdown"

Die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, Angela Inselkammer, sieht die Einführung von 2G plus in der Gastronomie als "Quasi-Lockdown". Das sagte sie in der BR24 Rundschau. "Wenn Sie die Gästezahl so einschränken, dass kaum mehr einer kommen kann, und das in einer Zeit wie Januar, Februar, wo sowieso eigentlich eine schwierige Zeit für die Gastronomie ist, dann können Sie unmöglich mehr wirtschaftlich arbeiten."

Gute Erfahrungen laut Inselkammer mit 2G

Mit 2G habe die Gastronomie dagegen gute Erfahrungen gemacht. Im letzten halben Jahr habe es in Restaurants kein nennenswertes Infektionsgeschehen gegeben – auch dank Hygienekonzepten wie 1,5-Meter-Abstandhalten und einer "hervorragenden Lüftung". Inselkammer dankte Ministerpräsident Söder für seine skeptische Haltung. Er hatte die Notwendigkeit von 2G plus in der Gastronomie zuletzt angezweifelt.

Über 50 Prozent der Gastronomie-Betriebe sähen sich in ihrer Existenz gefährdet, so Inselkammer. Zwar sei das À-la-Carte-Geschäft im Dezember nicht schlecht gelaufen – allerdings habe es da eben auch Anlässe wie Weihnachtsfeiern gegeben. Das Personal sei hart getroffen.

Sollte 2G plus in Bayern wirklich kommen, bräuchte es mehr Unterstützung. "Wir brauchen unbedingt dann die Hilfen schwer verbessert, so wie im letzten Jahr, und die Kurzarbeit so aufgebessert, dass es wirklich auch funktioniert."