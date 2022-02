Dehoga fiebert einem Ende der Sperrstunde entgegen

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Niederbayern und der Oberpfalz sieht dem Ende der Sperrstunde in der Gastronomie mit Freude entgegen. Die Bayerische Staatsregierung hatte am Montag Lockerungen der Corona-Beschränkungen angekündigt.

Gaststätten seien "keine Pandemietreiber"

Laut Rita Mautz, Bezirksgeschäftsführerin der Dehoga Niederbayern, haben Gaststätten mittlerweile ausreichend bewiesen, dass sie sichere Innenräume bieten und keine Pandemietreiber sind. Mautz bezeichnet die Sperrstunde als kontraproduktiv, da das Virus keine Uhrzeit kenne und sich die Leute statt in den Gaststätten dann eher im Privaten treffen, wo es keine Kontrollen gebe.

Dem schließt sich Rose Marie Wenzel, Bezirksvorsitzende der Dehoga Niederbayern, an. Mit den möglichen Lockerungen im Frühjahr sei es nun auch "höchste Zeit, die Sperrstunde aufzuheben, denn es erschließt sich uns nämlich nicht, wieso das Virus vor 22 Uhr nicht so gefährlich ist, wie nach 22 Uhr".

Auch für Andrea Kramer, Bezirksgeschäftsführerin in der Oberpfalz, ist die Sperrstunde eine "längst überflüssige Maßnahme", deren Wegfall sehr begrüßt wird. Dies erspare den Betreibern viele Diskussionen und mache ein wirtschaftliches Arbeiten wieder möglich.

Den Wegfall der Corona-bedingten Sperrstunde in der Gastronomie muss das Kabinett morgen noch offiziell beschließen.