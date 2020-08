DEHOGA-Bilanz: Hotels und Pensionen am Main sind zufrieden

Ist der "Urlaub Daheim" eine Chance für regionalen Tourismus? Wegen der Corona-Pandemie fahren viele während der Sommerurlaubszeit nicht weit weg, sondern bleiben in Deutschland. Der Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) zieht nun eine verhältnismäßig zufriedene Zwischenbilanz für Unterfranken.

Unterfränkische Regionen am Main gern besucht

Demnach sind gerade die Regionen rund um den Main ein beliebtes Ziel. Für kleineren Hotels und Pensionen dort konnte DEHOGA-Bezirksgeschäftsführer Michael Schwägerl in den vergangenen acht Wochen steigende Gästezahlen vermelden. Er geht dabei von einer Belegung von 60 bis 70 Prozent im Vergleich zur Zeit von vor Corona aus. Manche kleinere Häuser hätten im Juli und August sogar die Vorjahreszahlen erreicht.

Laut DEHOGA auffällig: Gäste bleiben länger

Laut Bezirksgeschäftsführer Schwägerl sei auffällig, dass etliche Gäste in diesem Jahr länger verweilten als in den vorherigen Jahren. Wurde Unterfranken in der Vergangenheit oft über ein verlängertes Wochenende besucht, seien diesmal auch vermehrt längere Urlaubsreisen zu verzeichnen gewesen.

Der DEHOGA zufolge gilt diese Entwicklung nicht für alle Unterkünfte in Unterfranken: In den Mittelgebirgen und Kur-Regionen sind die Auslastungszahlen weitaus geringer. Und die Stadthotellerie lebt größtenteils von Geschäftsleuten oder Tagungen.

Wegen Corona Gastronomie im Freien beliebt

In der unterfränkischen Gastronomie zeige sich nach Schwägerls Aussage, dass die Gäste gerne Restaurants und Gaststätten im Freien besuchen. Gastronomische Angebote, die sich im Inneren befinden, würden derzeit aus Angst vor einer möglichen Ansteckung von den Gästen größtenteils gemieden.