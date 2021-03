Dehoga-Aktion "Gedeckter Tisch": Protest in Bodenmais

Dabei sei der Tourismus die Branche, die im November als erste schließen musste, aber nun noch immer kein Ende des Lockdowns genannt bekomme. Zu den bisher vier Monaten Winterlockdown kämen fast drei Monate im Frühjahr 2020, die man verkraften muss. Das halte niemand aus, weder finanziell noch psychisch, noch vom Personal her, das seit Monaten in Kurzarbeit sei.

Man könne als Betrieb auch nicht ewig von Schulden leben, die man irgendwann auch wieder zurückzahlen müsse. Auch das Personal könne die lange Kurzarbeit nicht durchstehen. Die staatlichen Hilfen für die Betriebe kämen viel zu langsam und zögerlich. Manche hätten noch nicht einmal die Novemberhilfe erhalten, sagte Adam.

Bayernweite Protestaktion der Dehoga: Auch Ausflugsschiff dabei

Die Dehoga-Aktion "Gedeckter Tisch" läuft bayernweit. In Niederbayern macht zum Beispiel am Montagnachmittag um 15 Uhr auch ein Personenschifffahrtsunternehmen in Kelheim mit, das einen gedeckten Tisch und ein gedecktes Bett an Bord eines Ausflugsschiffes aufstellt - stellvertretend für die ebenfalls stark vom Lockdown betroffenen Freizeiteinrichtungen. Im Urlaubsort Sankt Englmar wird beides um 13 Uhr am Waldwipfelweg aufgebaut.