Deggendorferin streut Schwefelpulver gegen Wild-Biesler

Lange wussten die Einsatzkräfte nicht, um was es sich bei dem gelben Pulver im Eingang eines Hauses in der Deggendorfer Innenstadt gehandelt hat. Deshalb riefen sie die Berufsfeuerwehr München dazu. Ein sechsstündiger Einsatz folgte.

Bewohnerin streute das Schwefelgemisch

Eine Bewohnerin gab währenddessen zu, das Schwefelgemisch gegen "Wild-Biesler" ausgestreut zu haben. Die Frau wurde angezeigt. Woher sie das Pulver hat und wie genau es Menschen am Urinieren in den Hauseingang hätte abhalten sollen, das muss die Polizei noch ermitteln.

Es ist mittlerweile eingesammelt und auf die Polizeidienststelle gebracht worden. Die Menge hätte in eine Chipstüte gepasst, so die Polizei. Der Hauseingang am Stadtplatz ist gereinigt.

Gefahrgut-Experten rückten aus München an

Der Einsatz dauerte deshalb den ganzen Nachmittag, weil sich die Einsatzkräfte nicht sicher waren, mit welcher Art von Pulver sie es zu tun hatten. Bis die Münchener Berufsfeuerwehr hinzukam und feststellte, dass es sich um ein Schwefelgemisch handelte. Das schwefelhaltige Pulver wird zwar unter der Kategorie "Gefahrstoff" geführt, sei aber in diesem Fall ungefährlich gewesen, so eine Polizeisprecherin auf BR-Nachfrage.

An dem Großeinsatz waren mehrere Polizeistreifen, ein Gefahrguttrupp der Verkehrspolizei, das Ordnungsamt Deggendorf und etwa sechs Experten der Münchener Berufsfeuerwehr beteiligt.