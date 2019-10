30.10.2019, 17:15 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Deggendorfer Pilger überreichen Glocke an Papst Franziskus

Deggendorfer Pilger haben eine Glocke aus der Passauer Gießerei Perner persönlich an Papst Franziskus in Rom überreicht. Auf ausdrücklichen Wunsch des Papstes wird sie künftig in der Basilika des Klosters San Benedetto in Norcia erklingen.