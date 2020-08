Deggendorfer findet scharfe Handgranate am Donauufer

Ein 39-Jähriger hat am Donauufer im Deggendorfer Ortsteil Fischerdorf eine Handgranate gefunden. Glücklicherweise hat er sie nicht aufgehoben - sie war noch scharf. Wie das verrostete Teil dorthin gekommen war, ist unklar. Vermutlich stammt es aus dem Zweiten Weltkrieg.

Technische Sondergruppe rückte aus München an

Der Deggendorfer war am Samstagabend an der Donau beim Angeln. Nachdem er die Handgranate am Boden entdeckt hatte, rief er sofort die Polizei. Diese forderte eine technische Sondergruppe aus München an. Es stellte sich heraus, dass die stark verrostete Handgranate noch funktionsfähig war.

Keine weiteren Polizeiermittlungen

Die Experten stellten die Granate sicher. Wie sie ans Donauufer gekommen war, ist unklar. Vermutet wird, dass es sich um eine Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Die Münchener Experten hätten sich dementsprechend geäußert, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Handgranate wird nun fachgerecht entsorgt. Weitere Ermittlungen werden keine angestellt und auch das Donauufer werde nicht weiter abgesucht, hieß es auf Nachfrage.

Nicht anfassen!

Die Polizei bittet darum, gefundene Munition oder Waffen nicht aufzuheben, sondern einen Notruf abzusetzen. Schon öfter war es vorgekommen, dass Menschen mit zum Teil noch funktionsfähigen Waffenfunden auf Polizeidienststellen gekommen sind.