Deggendorfer Donaufest: Donaupromenade wird zum Festgelände

In Deggendorf startet heute das Deggendorfer Donaufest. Bis Sonntag ist an der Donaupromenade viel geboten: Neben Livekonzerten auf verschiedenen Bühnen gibt es auch mehr als 25 Stände mit Cocktails, Eis, vegetarischen Spezialitäten oder Sengzelten (bayerische Spezialität, die Flammkuchen ähnelt). Jeden Tag kann man außerdem mit der Bundespolizei eine Boots-Spritztour auf der Donau machen oder Kunst und Literatur in drei Pavillons erleben.

Feuerwerk, Donaukönigin und Oldtimer-Treffen

Am Donnerstag gegen 22 Uhr erhellt eine Feuerwerksshow mit Musik die Donaupromenade und am Samstag wird um 16 Uhr die zweite Donaukönigin gekrönt. Am letzten Tag findet zudem noch ein großes Oldtimer-Treffen der KFZ-Innung Niederbayern statt. Dabei werden 100 Oldtimer an der Eginger Straße erwartet.

Das Donaufest findet alle zwei Jahre statt und gehört zu den Deggendorfer Kulturhöhepunkten.