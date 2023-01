Deggendorfer der wohl letzte Überlebende der "Wilhelm Gustloff"

Noch immer wirkt die Erinnerung an die schlimmsten Stunden in seinem Leben ganz frisch. Helmut Wuttke weiß nach wie vor die vielen kleinen Details, die Namen seiner Kameraden auf der "Wilhelm Gustloff" und seinen dramatischen Überlebenskampf an jenem 30. Januar 1945. "Ich habe mich gewundert, wie ich das in der Eiseskälte überhaupt ausgehalten hab", sagt der 99-Jährige: "Ich hatte ja nur Halbschuhe, Hose und ein Hemd an".

Die schlimmen Erlebnisse auf der "Gustloff" hat er verarbeitet, wie er sagt. Aber jedes Jahr am 30. Januar sind sie dann doch wieder da: die Gedanken an die Tragödie in der Ostsee und das Wunder seines Überlebens.

Überfüllte "Gustloff"

Helmut Wuttke stammt aus Strehlen in Schlesien und kommt 1941 zur Marine. Er gehört zunächst zur Besatzung des U-Boots U80. 1945 sollte ihn die "Gustloff" nach Kiel bringen. "Im Hafen haben dann unzählige Menschen auf das Schiff gedrängt, die konnte man gar nicht alle registrieren. Sie glaubten, die 'Gustloff' wäre ihre Rettung." In Ostpreußen flohen zu dieser Zeit unzählige Menschen vor der Roten Armee. Die Front hatte sich immer weiter Richtung Westen verschoben. Verzweifelt versuchten vor allem Frauen mit ihren Kindern, auf die "Gustloff" zu kommen.

Es waren wohl am Ende um die 10.300 Menschen an Bord des hoffnungslos überfüllten Kreuzfahrtschiffs. Offiziell waren knapp 8.000 Personen registriert. Am 30. Januar 1945, ein Dienstag, gegen 17 Uhr verlässt das Schiff schließlich Gotenhafen, das heutige Gdyna in Polen, westlich von Danzig.

Vermeintliches Rettungsschiff wird zur Todesfalle

"Ich hatte bis 21 Uhr Wachdienst im vorderen Speisesaal", erinnert sich Helmut Wuttke. Danach will er zu seiner Kabine gehen, wird aber von einem Kameraden aufgehalten und lässt sich noch ein Butterbrot geben. Die "Gustloff" läuft zu diesem Zeitpunkt etwa 23 Seemeilen vor der Küste Ostpommerns, abgeblendet mit Geleitschutz - wenn auch nur mit einem kleinen Torpedoboot. Außerdem hatte das Schiff damals einen Tarnanstrich.

Um 21.16 Uhr nimmt Kapitän Alexander Marinesko an Bord des russischen U-Boots S-13 die "Wilhelm Gustloff" ins Fadenkreuz seines Periskops. Er geht davon aus, es handele sich um ein Kriegsschiff. Marinesko lässt vier Torpedos abfeuern. Drei davon treffen das ehemalige Nazi-Kreuzfahrtschiff. "Ich hatte grade die Türklinke in der Hand, da gab es einen großen Knall. Gleich drauf noch einen und dann noch einen", weiß Helmut Wuttke. "Der erste Torpedo hat im Vorderschiff eingeschlagen, dort waren im Schwimmbad Marinehelferinnen untergebracht." Einer seiner Kameraden will helfen. "Der wollte dort zu einer Freundin. Wir haben ihm gesagt, 'Du bist doch wahnsinnig', die erschießen sich schon gegenseitig, das Boot sinkt", weiß Helmut Wuttke. Diesen Kameraden hat er nie wiedergesehen.