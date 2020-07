Deggendorf: Zeugnisverleihung im Riesenrad auf dem Stadtplatz

Das Coronavirus hat den meisten Schülern in Bayern auch die Abschlussfeiern und damit das Highlight der Schullaufbahn versaut. Aber nicht allen: In Niederbayern gab es am Donnerstag für die Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule Zeugnisse im Riesenrad. Wegen der Coronabedingten Einschränkungen konnte die Entlassfeier nicht wie bisher üblich im großen Rahmen im Schulgebäude geplant werden.

Jahrgangsmotto "Hoch hinaus"

Das passte perfekt zu ihrem Jahrgangs-Motto "Wir wollen hoch hinaus". Misssion erfüllt - es war wahrscheinlich die höchste Zeugnisverleihung in ganz Bayern. Über 30 Meter hoch ist das Riesenrad auf dem Deggendorfer Stadtplatz. Es steht dort seit Anfang Juni als Sommer-Attraktion und kleine Entschädigung für abgesagte Volksfeste. Bis Ende August bleibt das Deggendorfer Stadt-Riesenrad stehen. Es ist ein beliebtes Fotomotiv.

Abschluss-Reden per Livestream

Doch an diesem Nachmittag war es exklusiv reserviert für 116 Abschluss-Schülerinnen und –Schüler der Wirtschaftsschule. Vorher wurden die Abschluss-Reden per Online-Live-Stream übertragen.