Deggendorf: Urteil im Prozess um Pfefferspray-Attacken erwartet

Der 41 Jahre alte Angeklagte hat zu Prozessbeginn eingeräumt, im März auf dem Stadtplatz in Deggendorf mehrere Menschen mit Pfefferspray attackiert zu haben. Es war nicht sein erster Pfefferspray-Angriff. Neun Menschen wurden dabei verletzt. Unter den Opfern war auch eine junge Mutter mit ihrem Baby, die im Prozess als Nebenklägerin auftritt.

Urteil wird erwartet

Der 41-Jährige konnte nach der Tat von Spezialkräften der Polizei in seiner Wohnung festgenommen werden. Nach Angaben der psychiatrischen Gutachterin leidet der Mann an einer bestimmten Form des Autismus. Das Gericht wird neben der Schuldfrage und Schuldfähigkeit deshalb auch prüfen müssen, ob der Mann zum Schutz der Allgemeinheit auch in Zukunft in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung untergebracht werden muss. Seit seiner Festnahme ist er bereits in einer solchen Einrichtung.

Das Urteil könnte noch heute Nachmittag ergehen.