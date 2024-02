Deggendorf: Polizei nimmt mutmaßliche Telefonbetrüger fest

Die Polizei in Deggendorf hat am gestrigen Dienstag sechs mutmaßliche Telefonbetrüger festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern heute mitteilte, erfuhr die Polizei von dem sich anbahnenden Telefonbetrug und konnte die mutmaßlichen Betrüger auf frischer Tat ertappen.

Zum Artikel: Wie reagieren, wenn Betrüger anrufen? Geldabholer auf frischer Tat ertappt

Einen 26-jährigen Mann, der gerade Bargeld und Wertsachen aus der Wohnung einer 84-Jährigen abgeholt hatte, konnten Zivilpolizeikräfte kurz nach Verlassen der Wohnung festnehmen. Kurz zuvor war dieser von einem 53-jährigen Taxifahrer zur Wohnung der Seniorin gebracht worden. Den Taxifahrer und einen 33-jährigen Fahrgast konnten Polizeikräfte in der Nähe der Wohnung der Seniorin festnehmen.

Verdächtiger Pkw aus Österreich erregt Aufmerksamkeit

Später nahmen Polizeikräfte noch drei weitere Verdächtige fest, einen 29-jährigen Mann und zwei Frauen im Alter von 21 und 26 Jahren. Sie waren in einem Pkw mit österreichischem Kennzeichen in Tatortnähe aufgefallen. Bei der Überprüfung des Kennzeichens hätten sich Hinweise auf einen mutmaßlichen Zusammenhang mit weiteren Betrugstaten ergeben, so die Polizei.

Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf erließ später Haftbefehl gegen den 26-jährigen Geldabholer und die 26-jährige Frau. Sie kommen beide aus Österreich. Gegen sie besteht der dringende Tatverdacht des versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Inwiefern die anderen vier Verdächtigen an dem Betrug beteiligt waren, wird ermittelt. Außerdem würden mögliche Zusammenhänge zu anderen Taten überprüft, so die Polizei.