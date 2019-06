Deggendorf: Motorradfahrer flüchten vor Polizeikontrolle

In der Nacht flüchteten drei Motorradfahrer in Deggendorf vor der Polizei. Dabei rasten sie durch den Stadpark, über Gehsteige und Wiesen. Die Polizei in Deggendorf fahndet jetzt nach den drei unbekannten Motorradfahrern. Eine Streife hatte die Fahrer dabei beobachtet, wie sie an der Graflinger Straße Gehwege befuhren - teilweise auf einem Rad - und rote Ampel einfach ignorierten.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Polizisten wollten die Motorradfahrer anhalten, woraufhin das Trio durch den Stadtpark flüchtete. Die Beamten nahmen zwar die Verfolgung auf, mussten aber nach einiger Zeit abbrechen. Die wendigen Motorräder waren auf den kleinen Straßen im Vorteil, der Streifenwagen war zu breit um kleinere Wege zu befahren. Jetzt hofft die Polizei auf mögliche Zeugenhinweise. Vielleicht ist das Trio anderen Autofahrern schon zuvor aufgefallen.