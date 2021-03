Deggendorf: Maskenpflicht und nächtliche Ausgangssperre

Das Landratsamt Deggendorf hat für Teile der Stadt Deggendorf ab Sonntag eine Maskenpflicht von 11 Uhr bis 21 Uhr angeordnet. Die Behörde begründet den Schritt mit den ansteckenderen Virusmutationen und verbindet die Ankündigung auch mit Kritik: In Warteschlangen für "to go"-Angebote der Gastronomie würde oft kein Abstand gehalten und keine Maske getragen.

Nächtliche Ausgangssperre ab Sonntag

Auch an der Donaupromenade seien bei schönem Wetter viele Menschen ohne Maske unterwegs. Hier gilt nun ab Sonntag eine Maskenpflicht, ebenso am oberen Stadtplatz, am Luitpoldplatz und auf weiteren Straßen, Gassen, Plätzen sowie Fuß- und Radwegen. Ab Sonntag gilt im Landkreis Deggendorf auch eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr.

Landkreis Deggendorf: Inzidenzwert wieder über 100

Der Landkreis verzeichnet aktuell eine Sieben-Tage-Inzidenz von 106. Viele Schüler lernen im Distanzunterricht, Abschlussklassen bleiben im Wechselunterricht. Kitas sind geschlossen, es gibt nur eine Notbetreuung. Angebote zur beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind in Präsenzform grundsätzlich untersagt.