Deggendorf: Mann greift Menschen mit Flasche an - Haftbefehl

Ein Mann ist am Samstag im Deggendorfer Stadtpark ausgeraste und hat mehrere Menschen mit einer abgeschlagenen Glasflasche verletzt. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte, erging jetzt Haftbefehl. Der Mann wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Deggendorf vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Tötungsdelikts. Jetzt ist der Senegalese in einer Justizvollzugsanstalt.

Mann belästigt Kinder - Männer greifen ein

Der 25-jährige Mann belästigte laut Polizei am Samstag Kinder und Passanten. Als drei Männer ihn aufforderten, dies zu unterlassen, ging er auf sie los. Mit der abgeschlagenen Flasche verletzte er die Männer zum Teil schwer. Sie wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Der Täter wurde von der Polizei festgenommen.