Deggendorf: Malteser-Herzenswunschmobil erfüllt letzte Wünsche

Herzenswunsch-Krankenwagen gibt es mittlerweile schon in vielen Orten. Seit dem Wochenende ist auch das Deggendorfer Herzenswunschmobil der Malteser im Einsatz. Mit dem Krankenwagen sollen Menschen am Ende ihres Lebens die Möglichkeit haben, einen Wunsch erfüllt zu bekommen. Die Wünsche reichen vom Pilzsammeln im Wald über einen Besuch des geliebten Ponys bis hin zur Fahrt ans Meer.

Spendenfinanzierte Fahrten

Die Malteser in Deggendorf bieten einen kostenfreien Transport an. Der Transporter ist individuell auf die medizinische Versorgung des Patienten eingestellt. Die Fahrten werden von Ehrenamtlichen begleitet, die beispielsweise als Rettungssanitäter bei den Maltesern tätig sind und im Notfall eingreifen können. Die Wünsche erfüllen sie in ihrer Freizeit. Die Fahrten werden durch Spenden finanziert.

Erster Herzenswunsch in Deggendorf erfüllt

In Deggendorf wurde am Wochenende der erste Herzenswunsch erfüllt: Lothar Weise ist 74 und lebt in einem Deggendorfer Betreuungsheim. Nach sechs Schlaganfällen ist der 74-Jährige ein Pflegefall, immer auf Hilfe angewiesen.

15 Kilometer trennen ihn von der Hochzeit seiner Enkelin in Niederalteich im Kreis Deggendorf. Sein letzter Wunsch: Er will mit dabei sein. Seinen Wunsch wollen ihm die Malteser in Deggendorf mit ihrem neuen Herzenswunsch-Mobil erfüllen. Der Krankenwagen ist ausgerichtet für solche Patienten wie Lothar. Die Helfer sind vorbereitet, wie der ehemalige Stationsleiter und Krankenpfleger Ulrich Weniger sagt:

"Mit meiner beruflichen Vorgeschichte bin ich es eigentlich gewohnt, flexibel zu reagieren - es kann immer was passieren und da muss man einfach flexibel sein. Wenn der Patient sagt, er will heim, dann fahren wir ihn heim. Das wird schon. Dass das glatt läuft, dass auch vor allem der Fahrgast und die anderen zufrieden sind, dass wir vielleicht schöne Fotos machen, so wie ich mir das vorstelle, ansonsten keine Wünsche." Ulrich Weniger