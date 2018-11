Deggendorf: E-Zigarette sorgt für Polizei- und Feuerwehreinsatz

In der Nacht zum Sonntag ging bei Feuerwehr und Polizei ein Alarm ein: Aus einem Auto auf einem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße in Deggendorf stiegen dicke Rauchschwaden auf. Eine erste eintreffende Polizeistreife fand dann in dem völlig verrauchten Fahrzeug zwei quicklebendige Personen.

Wie viel Rauch passt in einen Kleinwagen?

Es handelte sich um einen 28-jährigen Plattlinger und eine 25-jährige Frau aus Aldersbach. Wie sich schnell zeigte, kam der Rauch aus einer E-Zigarette. Die beiden Insassen gaben an, dass sie ausprobieren wollten, wie viel Rauch in ihren Opel Corsa passe.