Deggendorf: Der Nikolaus grüßt die Kinder aus seinem Wohnzimmer

Rund um den Heiligen Nikolaus ist es aber gar nicht so festlich. Da stehen Scheinwerfer auf Stativen, Kameras sind auf ihn gerichtet und er bekommt sogar Regieanweisungen und vorgefertigte Texte für sein Goldenes Buch. Denn das Wohnzimmer des Heiligen Nikolaus steht im Alten Rathaus von Deggendorf. Dort zeichnet das Multimedia-Team der Stadt die Botschaften vom Nikolaus auf Video auf. Das Besondere: Die Texte sind - soweit es geht - individualisiert.

Individualisierte Botschaften für die Kinder: Lob und Tadel

Insgesamt 140 verschiedene Vornamen hat der Nikolaus während der zwei Drehtage eingesprochen. 70 weibliche und 70 männliche. Die Stadtverwaltung hat sich dabei am Geburtenregister der Sechsjährigen orientiert. Und dazu noch eine Auswahlliste mit Lob und Tadel. Da greift der Nikolaus auf seinen Erfahrungsschatz zurück: In der weißen Albe, den roten Rauchmantel umgehängt, steckt Bernd Walter. Seit mehr als 50 Jahren besucht der 76-Jährige Kinder in Deggendorf. Und eigentlich ist es immer gleich: Manche wollen partout nicht ins Bett gehen, andere räumen ihr Zimmer nicht auf. Es gibt aber auch die, die ihre Zähne brav putzen und Mama und Papa im Haushalt und bei der Gartenarbeit unterstützen. Die Idee von der Videobotschaft findet Bernd Walter - alias der Hl. Nikolaus - gut, aber: "Du hast halt niemanden vor dir und man schimpft einfach so drauf los. Aber wenn ein Kind vor einem steht, dann kann man halt viel besser drauf eingehen. So schaut man in die Kamera und mei, wird dann schon passen."