Deggendorf-Demo: 70 Schüler schwänzen Schule und protestieren

"What do we want? Climate justice! And when do we want it? Now!" So hören sich die rund 70 Schüler am Deggendorfer Stadtplatz an. Sie haben am Vormittag ab 11 Uhr für eine bessere Klimapolitik und den Klimaschutz demonstriert - und dafür die Schule geschwänzt. Mit Plakaten, auf denen beispielsweise steht "Wir haben keine Zeit - warum für eine Zukunft lernen, die es vielleicht nicht gibt?", wollen sie auf ihre Unzufriedenheit aufmerksam machen.

Generation Z will eigene Zukunft in die Hand nehmen

In Deggendorf kommt das an: Passanten bleiben stehen, machen Fotos und diskutieren mit den Schülern. Wie mit dem Deggendorfer-Delegierten Thomas Bartesch: Der 18-Jährige hat die Demo mitorganisiert. Er kritisiert die Abholzung des Regenwaldes und Dieselverbote.

"Dieselfahrzeuge werden einfach woanders hin transportiert, das ist Schwachsinn, es dreht sich alles im Kreis." Thomas Bartesch, Organisator Deggendorfer Demo

Der Klimawandel sei bereits jetzt zu spüren durch die extreme Hitze im vergangenen Jahr. "Irgendwann wird es schlimmer - wir werden das miterleben", so Bartesch, der damit auf die sogenannte Generation Z anspricht. Ihre Mitglieder kamen von etwa 1995 bis 2010 zur Welt - und sind jetzt gerade Schüler.