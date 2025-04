Deftige Auslöse: Wirt zahlt Maibaumdieben Bier und Brotzeit

Ohne Vermittlung der Vereinten Nationen und ohne Einschaltung der Polizei haben sich am Mittwochmittag der Wirt des Gasthauses Hammermühle in Sulzbach an der Donau, Thomas Schmid, und die Maibaumdiebe aus Donaustauf unter Führung von Michael Bauer auf die Auslöse des gestohlenen Maibaums geeinigt: Der Wirt zahlt jedem der Diebe eine sehr sättigende Brotzeit und der gesamten Gruppe ein Fass Bier. Als Zugabe lässt der Wirt das Bier von der Brauerei Hell in Altötting extra in ein Holzfass abfüllen, teilte er dem BR-Studio Regensburg mit.

Wirt im Urlaub: Maibaumdiebe nutzen die Gelegenheit

Der Chef der Maibaumdiebe, Michael Bauer, sagte dem BR, das Angebot des Wirts sei fair und er gehe davon aus, "dass ich mich auf das gegebene Wort verlassen kann". Der knapp 30 Meter lange Maibaum des Gasthauses Hammermühle in Sulzbach im Landkreis Regensburg war in der vergangenen Nacht unbewacht, weil der Wirt in Urlaub war und erst heute Mittag heimgekommen ist.

Das haben die Diebe genutzt, ihn zunächst mit Muskelkraft vom Lagerort weggetragen und dann mit einem VW-Bus nach Donaustauf gezogen. Dort liegt der Baum jetzt neben dem Maibaum, der am morgigen 1. Mai im Fürstengarten von Donaustauf aufgestellt wird.