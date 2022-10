Wohngebiet in Jettingen-Scheppach unter Wasser

Die ersten Notrufe waren gegen 5.40 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen, immer mehr Anwohner in dem Wohngebiet an der Mindel stellten mit Erschrecken fest, dass ihre Siedlung überflutet wurde. Straßen, Gärten, Garagen und Keller standen unter Wasser. Die Feuerwehren mussten Schwerstarbeit leisten, ausgerechnet am Feiertag! Rund 40 Keller mussten ausgepumpt werden, insgesamt waren 100 Einsatzkräfte vor Ort, auch von benachbarten Feuerwehren.

Die Mindel hatte nur Meldestufe Eins

Noch am Tag danach ist Bürgermeister Christoph Böhm etwas ratlos: Das Wohngebiet liege zwar in einem etwas gefährdeten Bereich, sagte er dem BR, aber so ein Ereignis habe es dort bislang noch nie gegeben. Denn die Mindel habe, trotz der starken Regenfälle, noch nicht einmal die Hochwasser-Meldestufe eins erreicht, betonte Böhm.

War ein nicht funktionierendes Wehr die Ursache?

Doch der Bürgermeister glaubt auch die Ursache der ungewöhnlichen Überschwemmung zu kennen: Ein nicht funktionierendes Wehr. Die Wehranlage eines Wasserkraftwerks konnte die Wassermenge der Mindel offenbar nicht ableiten. Dieses Wehr werde von mehreren Kraftwerksbetreibern benutzt, so der Bürgermeister zum BR. Die Wehranlage sei schon seit einigen Jahren nicht mehr in Ordnung, man habe die Besitzer seien schon vor Jahren aufgefordert, das Wehr zu reparieren. Doch offenbar ohne Erfolg. Mit schlimmen Folgen für die Anwohner in Jettingen-Scheppach.