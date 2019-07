Defekter Panzer sorgt für Verkehrsbehinderungen in Straubing

Ein defekter Transportpanzer der Bundeswehr hat in Straubing im Berufsverkehr für Behinderungen gesorgt. Das Kettenfahrzeug war laut Polizei gegen 8.30 Uhr in der Chamer Straße in Fahrtrichtung Donaubrücke unterwegs. Aufgrund eines Schmorbrandes blieb der Panzer dann stehen.

Feuerwehr sorgt für Abkühlung

Die Löschzüge Nord und Zentrum der Freiwilligen Feuerwehr Straubing konnten den Brand schnell löschen, der Panzer wurden von der Straße gezogen. Laut Polizei fließt der Verkehr aktuell wieder.