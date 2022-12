Defekte Züge: Weiter Einschränkungen bei Go-Ahead

Als Grund für die Ausfälle auf den Strecken in Schwaben gibt der Bahnanbieter Go-Ahead an, dass viele seiner Züge durch Eisregen beschädigt wurden und jetzt überprüft werden müssten. Mehrere Züge waren am Mittwoch bei schwierigen Wetterverhältnissen auf offener Strecke liegengeblieben. In Offingen wurde mithilfe der Feuerwehr ein Zug von Go-Ahead evakuiert.

Zum Artikel: Liegengebliebener Zug in Schwaben evakuiert

Viele Zugausfälle im Augsburger Netz

Für das Allgäuer Netz verspricht Go-Ahead, wieder deutlich mehr als den am Donnerstag gefahrenen Zwei-Stunden-Takt anzubieten. Im Augsburger Netz könne man dagegen nicht sagen, wann wieder mehr Züge fahren können, teilte das Unternehmen mit. Hier hatte Go-Ahead am Donnerstag ein Pendelkonzept vorgestellt. Am Abend hieß es dann, man werde so viele Züge fahren lassen wie möglich.

Probleme auch auf den Websites von Go-Ahead

Fahrgäste bittet das Unternehmen, sich im Internet über den DB Navigator oder den Bayern-Fahrplan zu informieren oder Go-Ahead über Twitter oder Instagram zu folgen. Grund: auch bei den Websites von Go-Ahead sind technische Probleme aufgetreten.