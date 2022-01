Defekte Schilderbrücke: A7 beim Kreuz Werneck komplett gesperrt

Ein Lkw ist auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm an einer Schilderbrücke hängengeblieben und hat für eine längere Sperrung gesorgt. Laut Polizei hat der LKW kurz nach 6.00 Uhr mit Plane und Gestänge die Schilderbrücke so touchiert, dass Teile davon auf die Fahrbahn gefallen sind. Weil weitere Teile auf die Fahrbahn zu fallen drohen, wurde die A7 dort in Höhe des Autobahnkreuzes Schweinfurt / Werneck in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Freie Fahrt vermutlich erst ab Mittag

Die Sperrung wird nach Einschätzung der Polizei bis in die Mittagsstunden andauern. Inzwischen hat sich ein LKW-Fahrer bei der Polizei in Ochsenfurt gemeldet und den Verlust von Plane und Gestänge gemeldet. Vermutlich hat der Fahrer den Aufprall also gar nicht bemerkt.