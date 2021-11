vor etwa 1 Stunde

Defekte Ölheizung: Hausbewohner erleiden Kohlenmonoxidvergiftung

In Neustadt a.d. Donau ist in einem Wohnhaus Kohlenmonoxid aufgrund einer defekten Ölheizung ausgetreten. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Als die Rettungskräfte in das Haus kamen, waren beide bereits bewusstlos.