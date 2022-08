Deckname Antenne: Ein Journalist im Visier der Stasi

Eberhard Schellenberger hat das deutsch-deutsche Zusammenleben privat und als langjähriger BR-Reporter ein ganzes Leben lang begleitet. Es wurde zu seinem journalistischen "Lebensthema". Jetzt macht der ehemalige Leiter des BR-Studios Mainfranken seine Geschichte in dem Buch "Deckname Antenne – Als Journalist im Visier der Stasi" öffentlich.

Bespitzelt von Anfang an

Schon bei seiner ersten privaten Einreise in die DDR 1984 hatte die Stasi eine Akte über ihn angelegt. Bis zum Mauerfall wurden seine zahlreichen Besuche und journalistischen Reisen dorthin beobachtet und bespitzelt, Telefonate und Sendungen des BR abgehört. Als er später seine Stasi-Akten sichtet, findet er neben fast schon Skurrilem Nichtigkeiten und Belangloses, aber auch viel Perfides – und es wird ihm klar, dass er in der DDR zeitweise wie ein Staatsfeind behandelt wurde. Eine der Akten trägt den Decknamen "Antenne". Und es wurde ihm auch deutlich, auf welchem Pulverfass gerade die Menschen in Unterfranken und Thüringen an der Nahtstelle zwischen Ost und West, zwischen Warschauer Pakt und Nato, saßen. In der Nacht der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 lieferte er mit Tränen in den Augen am ehemaligen Grenzübergang Eußenhausen-Meiningen inmitten feiernder Menschen die emotionalste Livereportage seines Reporterlebens.

Zeitzeugnis für die nächsten Generationen

"Junge Leute glauben das immer gar nicht, wenn man das erzählt. Es gibt für sie nur ein Deutschland", sagt Eberhard Schellenberger. Genau das sei aber seine Motivation gewesen, dieses Buch zu schreiben. Dieser Teil deutscher Geschichte dürfe nicht in Vergessenheit geraten.

Als Radio-Mensch durch und durch, kann Eberhard Schellenberger Erlebtes spannend und mitreißend erzählen. Zwölf Monate schrieb er an dem fast zweihundertseitigen Buch, suchte alte Sendungen aus dem BR-Archiv heraus, entdeckte Notizen und Fotos. Einige Passagen ließ er von jungen Leuten gegenlesen. "So habe ich gleich gemerkt, an welchen Stellen es hakt", erzählt Schellenberger. Auch ein Glossar im Anhang mit Abkürzungen wie IMB (Inoffizieller Mitarbeiter der Abwehr mit Feindverbindung) oder VGDB (Versuchter Grenzdurchbruch) erleichtert das Lesen. Gerade auch für Schulklassen kann das Buch "Deckname Antenne" anschaulichen Geschichtsunterricht liefern.