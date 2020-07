Deckenfresko im Passauer Dom wird aufwändig restauriert

Luftfeuchtigkeit und Abgase

Die Restaurierung ist notwendig: Ein Grauschleier - bestehend aus verkrustetem Staub - hat sich über die Darstellung der Steinigung des Heiligen Stephanus gelegt. Dompropst Michael Bär: "Die Verunreinigung hat verschiedene Gründe. Zum einen wegen einer Baustelle im Dom. Zum anderen wegen der Luftfeuchtigkeit, die jährlich 800.000 Besucher in den Dom bringen. Außerdem ist erwiesen, dass Abgase von Autos und sogar von Flugzeugen durch die Türen in jede Ritze geweht werden." Die letzte Renovierung des Gemäldes fand vor 40 Jahren statt.

Ehre und Verantwortung

Restauratorin Claudia Salzberger liebt die Arbeit hier im Dom. So ein prächtiges Fresko bearbeiten zu dürfen, sei Ehre und Verantwortung. "So viele Werke von Tencallas gibt es in Bayern nicht, schon gar nicht in der Größe", freut sich Salzberger. Die Arbeiten am Deckenfresko über dem Altar sollen im Oktober fertig sein. Gerüst und Arbeitsplattform werden dann abgebaut. Im Januar geht es mit den Arbeiten in 50 Meter Höhe weiter: Dann ist die große Vierungskuppel an der Reihe.