30.04.2025, 16:32 Uhr Audiobeitrag

Decke in Einkaufsmarkt in Roding eingestürzt – eine Verletzte

In einem Einkaufsmarkt in Roding sind am Mittwochnachmittag die Teile der Decke eingestürzt. Eine Frau wurde leicht verletzt, rund ein Dutzend weitere Personen kamen mit dem Schrecken davon. Derweil laufen die Ermittlungen zur Unfallursache an.