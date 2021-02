Decke in Altersheim kracht runter - Gasleck vermutet

Schrecksekunde in einem Altenheim in Landshut: Ein Stück aus der Betondecke krachte am Vormittag nach unten. Ein Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. Ein Gasleck wurde vermutet.

Kein Gasaustritt gemessen

Wie die Feuerwehr Landshut mitteilt, konnten nach einer Messung kein Gasaustritt und keine Gaskonzentration in der Luft festgestellt werden. Das Altenheim musste nicht evakuiert werden, so die Polizei Landshut. Niemand kam weiter zu Schaden. Warum das Deckenteil herunterfiel, ist nicht klar. Ein Statiker untersucht nun das Gebäude.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Der Einsatz hatte gegen 10.45 Uhr begonnen. In dem Altenheim in der Herzog-Albrecht-Straße war aus der Küchendecke ein etwa fünf Zentimeter dickes und 30 mal 30 Zentimeter großes Betonteil auf einen Mitarbeiter gefallen. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, so die Polizei. Die Feuerwehr Landshut und das THW Landshut waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch unklar.