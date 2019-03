Debatte um Väter-Recht: Ministerin Schreyer betont Kindeswohl

Bundessozialministerin Franziska Giffey will Väter von Trennungskindern rechtlich besser stellen und hat Reformen angekündigt. Auch Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) hat grundsätzlich nichts gegen eine Reform des Unterhaltsrechts und befürwortet sie, wenn sie das Kindswohl besser fördern. Zu den Äußerungen von Giffey wendet Schreyer aber ein:

"Was sie aber in ihren Aussagen tut, die ich bisher gelesen habe, ist, dass sie den Umgang und das Unterhaltsrecht vermischt. Das macht natürlich wenig Sinn. Denn wir müssen uns ja die Frage stellen, nicht was sind Väterrechte oder was sind Mütterrechte, sondern entscheidend ist, was brauchen Kinder, damit es ihnen gut geht." Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) zum BR

Schreyer: "Den Einzelfall stärker in den Blick nehmen"

Reformen sind nach Ansicht von Schreyer dann richtig, wenn dadurch individueller und flexibler am Kindswohl entschieden wird. Es sei nötig, "dass Gerichte mutiger sind, den Einzelfall stärker in den Blick zu nehmen". Gericht sollten Schreyer zufolge mit der sozialpädagogischen Expertise schauen, "was ist für diese Familie und insbesondere für dieses Kind wichtig".