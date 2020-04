Debatte um Schichtmodell an Schulen: Piazolo zeigt sich offen

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat die Vorschläge des Deutschen Lehrerverbandschefs Heinz-Peter Meidinger zur Wiederaufnahme des schulischen Präsenzunterrichts für alle Jahrgangsstufen wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Solche Schichtmodelle, wonach die Schüler im Wochenrhythmus zwischen Schul- und Heimunterricht wechseln könnten, würden schon seit Wochen auch mit den anderen Kultusministern besprochen, sagte Piazolo dem BR. Es sei aber nur eines von mehreren Modellen.

Piazolo: Im Sinne des Gesundheitsschutzes vorgehen

Der Kultusminister betonte, dass ihm sehr wohl auch die jüngeren Schülerinnen und Schüler am Herzen lägen. Schon vor Tagen hatte Piazolo klargemacht, dass auch in Bayern alle Schüler noch in diesem Schuljahr ihre Klassenräume wiedersehen sollten. Man müsse aber sorgsam im Sinne des Gesundheitsschutzes vorgehen.

Derzeit gibt es in Deutschland eine Art Stufenmodell: So kehren in Bayern ab Montag zunächst 14 Prozent der Schüler wieder in die Schule zurück: "Diejenigen, die vor Prüfungen stehen", so Piazolo. Am 11. Mai sollen dann diejenigen Klassen wieder in die Schule gehen, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen. Keinen Termin nannte der Minister bislang für die restlichen Schüler, hier werde die Staatsregierung weiter "auf Sicht fahren", hieß es bereits am vergangenen Mittwoch. In anderen Bundesländern kehren in dieser zweiten Stufe auch bereits die Viertklässler in die Grundschulen zurück.

Schichtmodell: Eine Woche in der Schule, eine Woche Heimunterricht

Der Schichtmodell-Vorschlag des Präsidenten des Deutschen Lehrverbandes, Meidinger, würde die Klassen teilen. Es kämen dann abwechselnd für je eine Woche die eine Hälfte und dann die andere Hälfte der Schüler in die Schule. Für die jeweils andere Woche erhielten sie dann Aufgaben für zu Hause. Das wäre nach Meidingers Ansicht ein praktikables Modell, das auf der einen Seite die geltenden Abstandsregelungen berücksichtigt und auf der anderen Seite verhindert, dass ganze Klassenstufen auf absehbare Zeit zu Hause bleiben müssten.

"Die Politik wäre auf der Grundlage dieses Modells in der Lage, einen schrittweisen, nach Klassenstufen gestaffelten Zeitplan der Rückkehr von Schülern in den Präsenzunterricht vorzulegen, der es vermutlich allen Schülern ermöglicht, noch in diesem Schuljahr in die Schulen zurückzukehren", sagte Meidinger.