Debatte um NS-Vergangenheit – Abstimmung über Werner-Egk-Schule

Der Namensgeber der Grundschule wurde in Donauwörth geboren und wuchs in Augsburg-Oberhausen auf. Werner Egk unterhielt während der Zeit des Nationalsozialismus gute Kontakte zum Hitler-Regime. Er war Funktionär der Reichsmusikkammer. Die Nazis setzten ihn auf die "Gottbegnadeten-Liste" – eine Liste mit Künstlern, die Hitler und Goebbels für besonders bedeutsam hielten.

Lehrer aus Nordrhein-Westfalen stieß Auseinandersetzung mit Werner Egk an

Dass Werner Egk immer noch Namensgeber einer Grundschule in Augsburg-Oberhausen ist, störte einen Lehrer aus Nordrhein-Westfalen. Er regte vor zwei Jahren an, dass sich Schule und Behörden damit auseinandersetzen müssten. Das ist mittlerweile geschehen. Das Staatliche Schulamt, der Elternbeirat und die Schulleitung sprechen sich dafür aus, den Namen zu ändern. Stimmt der Stadtrat heute zu, dann geht das Ganze zur Genehmigung an die Regierung von Schwaben.

Egk trotz Rolle im Nationalsozialismus Ehrenbürger in München und Donauwörth

Die Grundschule könnte künftig "Augsburg Oberhausen-Mitte" heißen. Fest steht die Umbenennung aber noch nicht, denn das Vorhaben hat auch Kritiker. Die Entscheidung des Augsburger Stadtrats dürfte wohl knapp ausgehen, sagte Augsburgs Schulreferent Hermann Köhler. Signalwirkung könnte sie für die Städte München und Donauwörth haben, wo Werner Egk trotzt seiner Rolle im Nationalsozialismus Ehrenbürger ist.