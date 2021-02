Debatte um neue Wolkenkratzer am Fürther Hauptbahnhof

Nach Informationen der Fürther CSU steht das Gebäude der ehemaligen Hauptpost direkt am Hauptbahnhof womöglich kurz vor dem Verkauf. Daher sei es an der Zeit, eine Vision für eine mögliche Bebauung des Areals mit "hochgeschossigen Bauten" zu entwickeln, stellt Max Ammon, Fraktionsvorsitzender der CSU-Fraktion im Fürther Rathaus, fest. Sie sollten eine Höhe von 15 Stockwerken plus X haben.

Vorbild Nürnberger "Businesstower"

Im direkten Umfeld am Hauptbahnhof gibt es bereits zwei Hochhäuser. Gerade in der Innenstadt müsse nach Ammons Sicht dicht und hoch gebaut werden. Die CSU könne sich eine Kombination aus Parkplätzen vorstellen, die mit Wohnungen überbaut werden. Für derartige Projekte gebe es Fördergelder vom Freistaat. In vielen anderen Städten hätten sich Hochhäuser als "Markenzeichen" entwickelt, so Ammon. So ziere beispielsweise der 135 Meter hohe "Businesstower" in Nürnberg sogar Autobahnschilder.

Grenze bei acht Stockwerken?

Für Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) ist das Maß aller Dinge in der Fürther Innenstadt jedoch noch der Rathausturm. Und der ist 52 Meter hoch. Die beiden bereits bestehenden Hochhäuser am Hauptbahnhof bezeichnet Jung im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk als "Bausünden der wilden 1970er Jahre". Aus seiner Sicht sei bei acht Stockwerken eine Grenze erreicht.

Grundsatzdebatte über Nachverdichtung

Dennoch könne er sich eine grundsätzliche Diskussion über neue Hochhäuser am Fürther Hauptbahnhof und eine Verdichtung der Bebauung in der Innenstadt durchaus vorstellen. In diesem Zusammenhang verwies er jedoch auf den Bürgerentscheid in München, in dem vor Jahren eine breite Mehrheit neue Hochhäuser abgelehnt habe. Seiner Einschätzung nach, stehe auch die Fürther Bevölkerung neuen Hochhäusern kritisch gegenüber.