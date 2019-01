Debatte um Grundschultoiletten für drittes Geschlecht

In mehreren geplanten Grundschulen in Bayern sollen die Kinder künftig zwischen drei Toiletten wählen können: einer für Mädchen, einer für Buben und einer für das dritte Geschlecht. Die Meinungen über Sinn und Unsinn gehen auseinander.

Piazolo: "Debatte geht erst los"

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hält sich bedeckt und will nichts vorgeben. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er: "Die Debatte geht eben erst los, und man sollte nicht am Anfang einer Debatte schon eine feste Meinung nach draußen bringen. Wir haben es weder in der Fraktion noch in der Koalition diskutiert. Es ist auch unter Wissenschaftlern sehr umstritten, gerade auch im Grundschulalter. Und insofern werden wir uns das insgesamt auch ich vernünftig und ruhig überlegen."

Piazolo sagte, dass die Politik im Moment nicht eingreifen müsse. Es sei eine Aufgabe der Gemeinden vor Ort. Er erklärte: "Da sollte man auch mal in die Wissenschaft hineinhören, was die Psychologen, was die Forscher dazu sagen. Man sollte auch die Eltern befragen, die Lehrer befragen, was für Erfahrungen es gibt."

In der Stadt Garching im Norden Münchens ist die Entscheidung für eine dritte Option bereits gefallen: In den Bauplänen für die neue Grundschule sollen nun zusätzlich Unisex-Toiletten (mit Klo und Urinal) eingeplant werden. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) unterstützt das Vorhaben.

Sind sich Grundschulkinder der Geschlechterdifferenzierung bewusst?

Der Münchner Kinderpsychologe Klaus Neumann bezeichnet das Thema eher als "nice to have". Ihm seien keine ernstzunehmenden Untersuchungen oder Studien bekannt, die nachweisen, dass bereits Grundschulkinder sich der Geschlechterdifferenzierung bewusst sind. Statt sich auf Toiletten zu fokussieren, wäre ein offener, annehmender Unterricht über Sexualität und alle dazugehörigen Fragestellungen sinnvoller, so der Psychologe.

Kann Vorurteile abbauen

Anders sieht das die Diplom-Psychologin Nora Gaupp vom Deutschen Jugend-Institut (DJI) in München. "Ein substanzieller Anteil von Jugendlichen und Erwachsenen, die sich als transgender bezeichnen, berichtet davon, schon als Kind ein gewisses 'Anderssein' gespürt zu haben. Das betonen auch Eltern von Transkindern." Wenn Kinder schon im Grundschulalter lernten, dass Mädchen und Junge nicht die einzige Option sind, könne das dazu führen, dass Vorurteile abgebaut werden.

Als "schwieriges Thema" bezeichnet auch Henrike Paede, stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Elternverbandes, die Diskussion: "Einerseits ist es gut, wenn die Kinder frühzeitig das Bewusstsein dafür bekommen, dass es auch ein diverses Geschlecht gibt. Aber ich frage mich schon, ob betroffene Kinder das selbst in diesem Alter überhaupt schon wissen können. Das traue ich mich nicht abschließend zu beurteilen." Gleichzeitig sieht Paede die dritten Toiletten aber auch als Chance, Erfahrungen darin zu sammeln, wie kleine Kinder mit dem Thema umgehen.